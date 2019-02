VIDEOS - Simon Delestre, champion de saut d’obstacle, se dévoile chez lui à Solgne

L'un des meilleurs cavaliers français et de la planète a reçu France Bleu Lorraine chez lui à Solgne, au sud de Metz. Entre deux compétitions de saut d’obstacle à travers le monde, il nous parle de lui, de sa carrière et de son cheval fétiche, Hermès Ryan.

Solgne, France

Simon Delestre est très rarement dans la maison familiale à Solgne, au sud de Metz. Il parcourt les concours hippiques à travers le monde. Il rentre tout juste de Hong-Kong où il a terminé 2e et il se prépare à aller à Doha, avant le saut Hermès au grand palais à Paris à partir du 22 mars, un concours qu'il a remporté l'an dernier.

Paris 2024, un rêve (S.Delestre)

Simon Delestre a connu les sommets en 2016, numéro 1 mondial (le 3e Français seulement à atteindre ce sommet). Même si cette année-là il a connu une immense déception. Il a dû abandonner les Jeux olympiques de Rio alors qu'il avait une chance de médaille. Son cheval s'était blessé. Depuis, s'est-il remis de cette frustration ? "Non, ça fera partie de mon histoire, il faudra vivre avec mais la déception restera à vie. Aujourd’hui, je rêve plus de Paris 2024 que de Tokyo 2020. Parce que cela n’arrive qu’une fois d’avoir les Jeux dans son pays. Je pense que cela a une saveur complètement différente".

La carrière de Simon Delestre est intimement liée à un cheval, Hermès Ryan. "C’est un cheval complet qui a les moyens, le respect, la vitesse, l’agilité, le cœur, le sang, il est absolument complet". Et comme une star, Hermès Ryan n'est pas facile à prendre en photo : "quand il en a marre, il s’en va, il a concrètement _le droit de tout faire_. Il donne tellement c’est un tel génie qu’il a le droit mener sa vie comme il le veut".

Et Simon Delestre est aux petits soins avec lui, avec notamment une douche de luxe : "avec des lampes à infrarouges qui chauffent le dos et qui sèchent. On prend davantage soin des chevaux que de nous !"