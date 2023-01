Simon Pagenaud prépare activement la saison d'Indycar et les 500 miles d'Indianapolis

Simon Pagenaud n'a pas vraiment coupé pendant les fêtes de fin d'année. De l'autre côté de l' Atlantique le poitevin n' a pas pris de vacances depuis la fin du championnat d'Indycar. Très heureux habituellement de revenir retrouver les siens notamment du côté de Montmorillon pour les fêtes de fin d'année, le trentenaire a préféré rester aux Etats-Unis auprès de sa femme qui va bientôt donner naissance à leur deuxième enfant. Le pilote a été très "focus" sur la préparation de la saison 2023 dans le championnat américain d'Indycar mais aussi pour le championnat d'endurance.

On a fait beaucoup de simulateur, beaucoup d'études

Originaire de Montmorillon et à 38 ans, Simon Pagenaud entend accompagner et faire monter en puissance sa nouvelle écurie Meyer Skank avec comme ambition et objectif numéro 1 : les 500 miles d'Indianapolis course emblématique qu'il avait remportée en 2019 "Ce challenge que j'ai pris l'année dernière est un gros challenge il y a beaucoup de travail à faire, et c'était important d'être là au maximum cet hiver au sein de l'écurie. On a fait beaucoup de simulateur, beaucoup d'études, et d'analyses de la saison passée pour progresser on a mis en place une structure un peu plus stricte au niveau de l'équipe et voilà les choses se mettent bien en place et on attend avec impatience les premiers essais en février."

Dans un coin de la tête les 24H du Mans

Il a terminé l'an dernier la saison d'Indycar à une 15ème place avec un seul podium et autant dire qu'il souhaite retrouver des podiums qui lui ont cruellement fait défaut. Simon Pagenaud qui reprend la compétition les 28-29 janvier pour les 24 h de Daytona. Toujours avec dans un coin de la tête les 24H du Mans : "Le Mans a mis en place un nouveau règlement avec de nouvelles voitures et ça fait partie de ce qui est intéressant pour moi car la voiture Acura que je conduirai à Daytona fait partie de ce règlement donc j'apprends les différents systèmes et comment l'hybride fonctionne en course automobile ce qui va m'amener de l'expérience pour le futur et notamment d'être performant pour 2024."