Simon Pagenaud raisonnablement ambitieux pour les 24H du Mans

Sa voiture partira sur la grille en 4ème position de sa catégorie, celle des LMP2. Simon Pagenaud peut donc avoir des ambitions de podiums sur les 24H du Mans qui débutent ce samedi à partir de 16h. Le pilote de Montmorillon partagera le volant de la voiture 47 du team Cool Racing. Simon Pagenaud qui retrouve un circuit et une ambiance qu'il connait bien surtout pour le centenaire de l'épreuve. On se souvient qu'en 2011, il avait terminé 2ᵉ avec un volant Peugeot à seulement 13 petites secondes sur 24H de course. Il a été invité à compléter un jeune duo de pilotes, il pourra apporter toute son expérience en endurance. Simon Pagenaud, tout excité :" Je n'oublie pas que le Mans, c'est mon plus vieux rêve d'enfant, Et là revenir après avoir eu autant de succès aux Etats-Unis, et là de participer la même saison aux 24H de Daytona, aux 500 miles d'Indianapolis, et aux 24 Heures du Mans, tout ça, c'est assez extraordinaire. C'est toujours un plaisir de courir de jour, de nuit, dans une superbe auto avec une équipe compétitive. "

ⓘ Publicité

loading