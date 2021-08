Six isérois en lice aux jeux paralympiques de Tokyo

Tokyo va rallumer la flamme. Un peu plus de deux semaines après les jeux olympiques, les jeux paralympiques s’ouvrent ce mardi. Six Isérois font partie de la délégation française : David Smétanine en natation, Elise Marc et Florian Jouanny en cyclisme, Christophe Corrompt en rugby fauteuil, ainsi qu’Anne Barnéoud et Isabelle Lafaye en tennis de table. Cette dernière est l’une des plus expérimentées de la délégation tricolore, puisque ce sont ses septièmes jeux, 25 ans après Atlanta en 1996 (elle a déjà décroché sept médailles, dont quatre titres).

« Pour eux on n’était pas des sportifs » Isabelle Lafaye à propos de l’évolution des mentalités

La Crolloise, témoin privilégié de l’évolution de la compétition « c’est le jour et la nuit dans l’adaptation des logements, des structures ». Isabelle Lafaye a aussi vu changer les mentalités sur les sportifs handicapés « à mon époque, je n’osais pas me présenter à un club valide. On arrive avec notre fauteuil, nous on veut jouer, mais les valides n’ont pas vraiment envie de jouer avec nous. Pour eux, on n’était pas des sportifs, on venait là pour faire un peu de physique et ça s’arrêtait là. Maintenant on est beaucoup plus accepté dans les clubs ». En partie donc grâce aux jeux paralympiques qui, cette année, seront aussi perturbés par la pandémie, les épreuves se déroulant à huis clos.

Le logo des jeux paralympiques devant le stade de Tokyo © Maxppp - Du Xiaoyi

Mais cela ne gâche pas la fête à en croire un autre habitué des paralympiques, le nageur grenoblois David Smétanine. Il dispute ses cinquièmes jeux (neuf médaille dont deux titres) et savoure toujours autant l’ambiance du village olympique « il y a une forme d’apaisement ici, le village est un endroit très agréable à vivre notamment les espaces extérieurs avec des arbres, des bancs, on a une vue superbe sur la baie de Tokyo, on a l’impression d’être privilégié. Les gens font attention, sont rigoureux avec leurs masques mais surtout sont content d’être là et malgré le coronavirus cette ambiance ne change pas. »

En revanche David Smétanine ne profitera pas de la cérémonie d’ouverture, il n’y participera pas préférant se préserver pour son entrée en lice, jeudi, sur le 100 mètres nage libre.