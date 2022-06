Six Mayennais participent aux championnats de France Élite d'athlétisme à partir de ce vendredi

Six Mayennais seront présents aux championnats de France Élite d'athlétisme, qui se déroulent à Caen à partir de ce vendredi 24 juin. Parmi les favoris, Gabriel Bordier, licencié à Saint-Berthevin, sur 10 000 m marche.

Les championnats de France Élite d'athlétisme commencent ce vendredi au stade Hélitas à Caen et se poursuivent jusqu'à dimanche. Six Mayennais se sont qualifiés et pourraient décrocher des médailles, notamment sur 10 000 m marche.

Trois clubs mayennais représentés

Sounkamba Sylla prendra le départ du 400 m cet vendredi après-midi à 17h. La sprinteuse de Laval Agglo Athlé 53 (L2A53) a une saison très prometteuse cette année, après avoir été sélectionnée l'été dernier pour les JO de Tokyo.

Il y aura également quatre athlètes de l'EANM (Entente athlétisme Nord-Mayenne) : Matthias Orban en saut à la perche, Marvin Pistol en 110m haies, Charles Renard sur 200m et Laura Salin-Eyike en saut en hauteur.

Gabriel Bordier, licencié au club Saint-Berthevin (USSB), lui s'élancera dimanche matin sur le 10 000 mètres marche à 9h.