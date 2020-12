Skate parc en plein air de Dijon : Malo a testé pour vous !

En skate, en roller, en trottinette ou en BMX les "riders" de tout poil peuvent s'en donner à coeur joie ! Après 6 mois de travaux, le skate parc de plein air de la plaine des sports de Dijon est enfin pleinement opérationnel. Libre d'accès il se trouve avenue du maréchal Lyautey près du Parc des Sports Gaston-Gérard et de la patinoire Trimolet.

Une fosse de plus de 2 mètres

Si l'équipement a été inauguré début décembre en présence notamment du dijonnais Florian Petitcollin, champion du monde de roller, la partie "street" du skate parc -elle- est ouverte depuis mi-octobre. Sur plus de 2 000 m² : des modules, des courbes, des rampes et même une fosse de plus de 2 mètres de profondeur pour réaliser des figures acrobatiques !

Le skate parc de plein air de la ville de Dijon vient compléter l'offre de glisse sur la Métropole © Radio France - Thomas Nougaillon

Niels et Malo nous disent ce qu'ils pensent du skate parc de Dijon Copier

De grands événements sportifs attendus

Ce skate parc en plein air doit accueillir des événements d’envergure nationale et internationale. Mais qu'en pensent les utilisateurs ? Malo, 16 ans, skate au pied s'apprête à s'élancer sur la piste. "Oui en effet il a un bowl très énervé et une partie street très complète" commente-t-il en expert.

Malo est un as de la glisse, en sport-études de ski en Savoie, il pratique le skate de manière intensive depuis 2-3 ans, il découvre le skate parc de Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

"Un bowl très énervé" selon Malo ! Copier

Pas le niveau pour tout faire

Cela fait trois ans que le jeune homme, par ailleurs en sport-études de ski en Savoie, pratique le skate de manière intensive. "Il y a de grosses courbes, de gros rails, je n'ai pas le niveau pour tout faire. C'est faisable mais il faut être bien confiant. Mais c'est vrai qu'il y a tout pour satisfaire ses besoins."

Niels, 12 ans, teste lui aussi ce skate parc pour la première fois, le jeune homme n'est pas originaire de Côte-d'Or, il est à Dijon pour les fêtes de fin d'année © Radio France - Thomas Nougaillon

Pas loin du million d'euros

Ce skate parc polyvalent polyvalent est destiné à une pratique sportive ou loisir. Il a coûté au total plus de 900 000 € et a bénéficié du soutien financier de la Région Bourgogne-Franche-Comté pour plus de124 000 € tandis que le Fonds national d’aménagement et de développement du territoire a mis plus de 455 000 € sur la table.