Ski : Alexis Pinturault géant de Val d’Isère

Le skieur de Courchevel a remporté aujourd’hui le géant de Val d’Isère, épreuve comptant pour la coupe du monde de ski alpin. Alexis Pinturault s’est imposé avec la manière devant Stefan Luitz (All) et Marcel Hirscher (Aut).

Après sa 12e place le week-end dernier à Beaver Creek (USA), Alexis Pinturault est arrivé cette semaine à Val d’Isère avec la rage au ventre. "Je suis ici pour rebondir", a-t-il prévenu. Et quand Alexis rebondit c’est pour sauter sur la plus haute marche du podium. Le français, troisième chrono d’une première manche disputée sous la neige et dans le brouillard, a livré un second tracé presque parfait. La pression est alors passée sur les épaules de Marcel Hirscher. L’autrichien, auteur du meilleur temps le matin sur la Face de Bellevarde, est parti à la faute. La main droite dans une porte bleue, de précieux centièmes de perdus et au final la troisième place derrière Pintu et l’allemand Stefan Luitz.

Doublé sur la Face

Déjà vainqueur sur la Face de Bellevarde l’année dernière, Alexis Pinturault s’est offert aujourd’hui, devant la ministre des sports Laura Flessel, un nouveau succès de prestige sur l’une des pistes les plus difficiles du circuit. Il compte désormais 20 victoires en coupe du monde. Mathieu Faivre (Isola 2000) a terminé ce géant de Val d’Isère au pied du podium (4e). Thomas Fanara (Praz-sur-Arly) est 10e et Victor Muffat-Jeandet (Val d’Isère) 14e.