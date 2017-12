Alexis Pinturault confirme qu’il est le plus grand spécialiste du combiné alpin. Ce vendredi, le skieur de Courchevel s’est imposé à Bormio (Ita) en signant le 19e chrono de la descente et surtout le meilleur temps du slalom. Il a devancé l’italien Peter Fill et le norvégien Kjetil Jansrud.

Alexis Pinturault a la bonne combine et surtout le combiné à la bonne. Double détenteur du petit globe de cristal de la discipline (2016 et 2017), le français s’est encore imposé ce vendredi en Italie. Et cette victoire, il la savoure parce que glané sur un nouveau terrain de jeu. Bormio avec sa terrible Stelvio, une piste de descente où jusque-là, il n’avait jamais posé ses spatules.

"Ici je n’ai aucun historique et c’est une descente exigeante et réputée. Je suis plutôt content d’avoir répondu de cette manière." Il faut traduire, le 19e temps de la descente à seulement 1.65 sec du descendeur italien Dominik Paris. "J’ai fait une bonne descente et un bon slalom, deux belles manches et le parfait résultat à la fin."

C’est une victoire qui fait du bien parce qu’elle est complète." Alexis Pinturault

Pour Alexis Pinturault, il s’agit de son 5e succès en combiné alpin (sur 8 épreuves de coupe du monde) depuis janvier 2015.

C'est sa deuxième victoire de l'hiver après celle en géant à Val d'Isère.

Derrière Alexis Pinturault, on retrouve les spécialistes de la descente Peter FIll (Ita) et Kjetil Jansrud (Nor). Les autres français sont beaucoup plus loin. Maxence Muzaton (La Plagne) et Victor Muffat-Jeandet (Val d’Isère) terminent respectivement 25e et 26e. Adrien Théaux (Val Thorens) et Blaise Giezendanner (Chamonix) ont enfourché lors de la manche de slalom.

Le classement complet du combiné alpin de Bormio (Ita) en cliquant ICI.

Le prochain combiné alpin (le 2e de l’hiver) se disputera le 12 janvier prochain à Wengen en Suisse.