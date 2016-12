SKI | Alexis Pinturault remporte le combiné de Santa Caterina

Le skieur de Courchevel Alexis Pinturault a remporté jeudi avec la manière le combiné de Santa Caterina en Italie, en devançant l'Autrichien Marcel Hirscher grâce à une excellente manche de slalom. Son dix-huitième succès en coupe du monde.

Après les deux podiums en deux jours de la bornandine Tessa Worley, mardi et mercredi, en slalom géant à Sommering en Autriche, c'est Alexis Pinturault qui s'est illustré ce jeudi à Santa Caterina en Italie, clôturant une semaine prolifique pour le clan tricolore. Le skieur de Courchevel remporte avec la manière le premier combiné de la saison (super G + slalom) devant l'Autrichien Marcel Hirscher, grâce à une excellente manche de slalom.

En 2 min 19 sec 71, le savoyard signe son dix-huitème succès en Coupe du monde, le troisième de suite en combiné alpin, confirmant son statut de skieur le plus polyvalent du circuit. Derrière Pinturault et Hirscher (+0.34), le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, le plus rapide du super-G, a pris la troisième place du combiné (+1.13). Le skieur de Courchevel, qui obtient son troisième succès de l'hiver, avait bouclé la manche de super-G avec 5/100e de retard sur Hirscher, mais a réalisé un bien meilleur passage entre les piquets serrés, en décrochant le scratch pour finir avec une avance de 34/100e sur le quintuple vainqueur de la Coupe du monde de ski alpin.

Trois français dans le top 10

Côté français, l'avalin Victor Muffat-Jeandet a effectué une belle remontée en slalom (3e meilleur temps) pour prendre la cinquième place du combiné, derrière le Suisse Justin Murisier (4e). Le skieur des Hautes Alpes Valentin Giraud-Moine termine quand à lui à la neuvième place, complétant le joli tir groupé des Français dans la station du Piémont, pour la dernière course de l'année 2016.

Hirscher toujours en tête dans la course au gros globe

Grâce à cette victoire sur le premier combiné de la saison, Alexis Pinturault prend la tête du classement de la coupe du monde de la discipline, mais reste assez loin du phénomène Marcel Hirscher dans la course au gros globe. L'autrichien reste en effet confortablement installé en tête du classement général et est bien parti pour conserver sa couronne pour la sixième saison consécutive. Il compte désormais 231 points d'avance sur le Norvégien Kjetil Jansrud, son premier poursuivant sorti en slalom jeudi, et 248 points sur Pinturault.