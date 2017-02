VIDÉO - Ski alpin : la Française Tessa Worley championne du monde de géant

La Française Tessa Worley a obtenu le titre dans l'épreuve du slalom géant aux championnats du monde de ski alpin, ce jeudi, à Saint-Moritz, en Suisse.

La Française Tessa Worley a obtenu le titre dans l'épreuve du slalom géant aux championnats du monde de ski alpin, ce jeudi, à Saint-Moritz, en Suisse. Tessa Worley avait déjà déjà sacrée en 2013. Après avoir signé le meilleur temps de la première manche, Worley, en 2 min 05 sec 55/100e, a parfaitement géré la seconde, devançant l'Américaine Mikaela Shiffrin, de 34/100e, et l'Italienne Sofia Goggia, de 74/100e.

Participated in all five World Championships since 2009. Four golds. One bronze. Give @TessaWorley five. ✋ #TES5A #BandOfHeroes pic.twitter.com/e4dqG7ArGw