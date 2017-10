Ski Alpin : trop de vent, le géant hommes de Sölden est annulé

Le géant hommes de Sölden, première étape de la saison de coupe du monde, est annulé. Trop de vent sur le glacier du Rettenbach, les organisateurs et la FIS n'ont souhaité prendre aucun risque pour les athlètes et le public.

L'information est tombée 6h50. "En raison du vent sur le glacier du Rettenbach et pour la sécurité des équipes, des organisateurs et du public, le jury et le comité d'organisation ont décidé d'annuler le géant masculin de ce dimanche". C'est la troisième annulation depuis 2006.

"La décision est logique", a indiqué ce matin Laurent Chétien. Selon l'attaché de presse de la Fédération Française de Ski, le vent n'était pas le seul problème. "Il neige et il y a aussi du brouillard sur le glacier. Les organisateur et la Fédération Internationale de Ski ont décidé d'annuler la course pour la sécurité de tous."

C'est comme ça, on fait un sport d'extérieur. Parfois on doit se plier à la nature" - Alexis Pinturault, équipe de france de ski alpin