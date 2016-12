Ski, coupe du monde : Tessa Worley encore sur le podium

Après ses victoires à Killington (USA) et Sestrières (Ita), la skieuse du Grand-Bornand a terminé aujourd’hui à la 2ème place du géant de Semmering (Aut), épreuve remportée par l’américaine Mikaela Shiffrin. Tessa Worley reste en tête de la coupe du monde de géant.

Elle poursuit sur sa lancée. Son troisième podium de l’hiver à Semmering (reprise du géant de Courchevel annulé la semaine dernière) après ses premières places à Killington et Sestrières. Et encore une fois, Tessa Worley a su trouver les ressources pour monter sur la boite. Sixième à l’issue de la première manche, en faisant "trop de cadeaux sur ce premier run" regrette le patron des équipes de France féminine de ski Anthony Séchaud, la skieuse du Grand-Bornand a lâché les chevaux lors du second tracé pour s'adjuger la deuxième place.

"La confiance continue à grimper, ça s'enchaîne et je n'ai pas envie que ça s'arrête !". Tessa Worley

Avec ce troisième podium en un mois, "la puce" confirme son retour au plus haut niveau, trois ans après sa rupture d'un ligament croisé du genou droit : "C'est une belle performance. Je n'ai pas fait une première manche totalement juste, donc je suis contente de cette deuxième place. La confiance continue à grimper. Elle me permet de m'amuser sur les skis, de prendre les risques nécessaires, d'avoir la justesse technique. Ce sont les meilleurs éléments pour espérer aller chercher des victoires en course. Les choses s'enchaînent et je n'ai pas envie que ça s'arrête !".

ECOUTEZ Tessa Worley à l'issue de sa deuxième place à Sommering Partager le son sur : Copier

Avec cette 2ème place (son 16ème podium en carrière), Tessa Worley conforte son dossard rouge de leader de la coupe du monde de géant, avec désormais 55 points d’avance sur Mikaela Shiffrin. L’américaine, la grande gagnante du jour. Elle s’est adjugée ce géant, le 4ème de l’hiver. La suissesse Lara Gut complète le podium. A noter les belles performances également d’Adeline Baud-Mugnier (Les Gets) 11ème et Taïna Barioz (Courchevel) 13ème.

Ça recommence demain

Demain, on prend les mêmes et on recommence. Nouveau géant sur la piste de Semmering. L’occasion pour Tessa Worley de confirmer sa forme du moment et en cas de victoire, de battre le record de succès en coupe du monde dans cette discipline d’une skieuse française. Record détenu depuis 23 ans par Carole Merle.

Le classement complet du géant de Semmering en cliquant ICI.

Le classement de la coupe du monde de géant