Ski – Critérium de la première neige : Alexis Pinturault veut rebondir à Val d’Isère

Après une modeste 12e place le week-end dernier à Beaver Creek (USA), le skieur de Courchevel espère retrouver son rang dès ce samedi lors du géant de Val d’Isère. La coupe du monde masculine de ski alpin fait étape dans la station avaline pour le traditionnel Critérium de la Première Neige.

Alexis Pinturault, le week-end dernier lors du géant de Beaver Creek tous les français sont passés à côté, comment vous expliquez cela ?

Bon, il ne faut pas oublier que Thomas Fanara (28e à Beaver Creek) revenait après sa blessure au genou. Les deux seuls qui se sont vraiment trompés c’est Mathieu (Mathieu Faivre, éliminé dès la 1ère manche) et moi. J'ai fait deux ou trois erreurs sur le choix du matériel. Mais cela fait partie du jeu, on est là pour essayer et prendre des informations notamment pour les Jeux, l'objectif majeur pour moi cet hiver. Mais bien sûr, je n’ai pas envie de terminer 12e à chaque fois. A Val d’Isère, je veux rebondir. On a (tous) les moyens de faire mieux.

Revenir à Val d’Isère, c’est aussi retrouver la terrible Face de Bellevarde. Comment abordez-vous ces retrouvailles ?

Je suis toujours heureux de revenir ici. Val c'est toujours un moment particulier et atypique avec la piste la plus exigeante du circuit. La principale difficulté est qu’il n’y a pas de plats et donc pas de temps morts. Il faut essayer de dompter la Face. Etre incisif, ne pas avoir d'hésitations tout en sachant qu'on n'aura pas de grandes sensations et que finalement, on ne sait jamais si on a bien skié.