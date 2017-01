Ski de fond : Maurice Manificat prend une belle deuxième place à Toblach

Maurice Manificat termine deuxième à Toblach (Italie), cinquième épreuve du Tour de ski. Le fondeur originaire de Sallanches s'est fait coiffé sur le fil par le russe Ustiugov, inarrêtable depuis une semaine.

Il s'en est fallu de quatre dixièmes ! Maurice Manificat a terminé deuxième sur la piste italienne de Toblach vendredi matin, en 10 km skating. Le haut-savoyard finit derrière le russe Sergey Ustiugov, vainqueur de sa cinquième épreuve en cinq étapes et à qui le Tour de ski ne peut échapper sauf énorme rebondissement. Manificat réalise une belle semaine, améliorant ses résultats au fur et à mesure des courses. D'abord 25ème puis 16ème à Val Mustair, le fondeur s'est hissé aux 8ème et 9ème places à Obertsdorf avant de décrocher sa deuxième place en Italie. Au rythme où va le Sallanchard, tous les espoirs sont permis pour la dernière étape ce weekend à Val Di Fiemme !

"Sur le moment, il y avait un peu de rage mais ce qui domine c'est quand même le plaisir de remonter sur un podium" Maurice Manificat

Désormais cinquième du classement du Tour de ski, Manificat ambitionne la montée sur le podium.