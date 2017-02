Ski de fond : parcours inédit pour la Transjurassienne 2017 (Bois d'Amont - Prémanon)

La Transju 2017 sera 100% jurassienne ! L'enneigement est insuffisant jusqu'à l'arrivée historique à Mouthe (Doubs) de la mythique course de ski de fond. Après l'annulation de l'édition 2016, la 39e Transjurassienne se fera sur un parcours inédit de 50 km entre Bois d'Amont et Prémanon ce 12 février

Lamoura – Mouthe : ça ne sera encore pas pour cette année sur la Transjurassienne.

Pour la deuxième édition consécutive, le parcours historique de la mythique course de ski de fond du Massif Jurassien est impraticable sur sa deuxième partie, à cause d’un enneigement insuffisant voire inexistant. Mais contrairement à l’an dernier, pas d’annulation pour cette Transju 2017 : la 39è Transjurassienne se déroulera sur un parcours inédit de 50 km entre Bois d’Amont et Prémanon, ce week-end (11 et 12 février).

Officiel ! Parcours inédit Bois d'Amont - Prémanon (47 km / 50 espérés) pour la #Transjurassienne 2017 dimanche 12 février / 3350 inscrits ! pic.twitter.com/OjbcswkbC1 — France Bleu Besançon (@bleubesancon) February 6, 2017

L'"esprit Transju" est préservé, avec la traversée de villages" - Emmanuel Jonnier, directeur d'épreuve de la Transjurassienne

Bois d'Amont - Prémanon, via Les Rousses et Lamoura : un tracé de repli 100% jurassien donc, dévoilé ce lundi après-midi par les organisateurs de la Transjurassienne qui avaient pourtant la possibilité cette année d'utiliser le fameux parcours de repli n°4, jusqu'au sommet largement enneigé de la Forêt du Massacre... Mais c'est finalement un compromis qu'ils ont choisi : « le parcours n°4, ça doit rester notre ultime roue de secours. Et là, l’enneigement est encore assez suffisant dans le secteur des Rousses, précise Emmanuel Jonnier, le nouveau directeur d'épreuve de la Transjurassienne. Et l’objectif était aussi de préserver l’esprit Transju, avec la traversée de villages, plutôt que d’aller se perdre en altitude dans la forêt ».

C'est la quatrième fois que la Transjurassienne arrivera à Prémanon, après 2002, 2008 et 2011...

Le parcours inédit de la Transjurassienne 2017 (Bois d'Amont - Prémanon) - Trans'Organisation

Le profil du parcours inédit de la Transjurassienne 2017 (Bois d'Amont - Prémanon) - Trans'Organisation

3500 inscrits au total pour cette 39è Transjurassienne, c'est-à-dire 1400 de moins que lors de l’édition 2015... La faute en grande partie à l'annulation de dernière minute de l'an passé, comme s'y attendait Trans'Organisation...

La Transju 2017 "Bois d'Amont - Prémanon" : ça sera à vivre en direct, ce dimanche 12 février, sur France Bleu Besançon, jusqu'à 12h30.