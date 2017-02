Ski : la France sacrée championne du monde par équipes, première médaille à Saint-Moritz

La France a été sacrée championne du monde de l'épreuve par équipes, en battant mardi la Slovaquie au temps en finale, et décrochant sa première médaille à Saint-Moritz (Suisse).

C'est la première médaille tricolore et elle est en or. Les Français, emmenés par Alexis Pinturault, Mathieu Faivre, Tessa Worley et Adeline Baud Mugnier, récupèrent un titre qu'ils avaient décroché en 2011 à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne).

Les Bleus ont battu la Slovaquie au temps en finale. C'est Faivre qui a apporté le dernier point à la France.

VIDEO. #StMoritz2017 - L'équipe de France en or sur le Team Event ! pic.twitter.com/99RAGmcmti — francetv sport (@francetvsport) February 14, 2017

Le podium est complété par la Suède, battue par la France en demi-finales, mais facile vainqueur de la Suisse pour la médaille de bronze (3 victoires à 1).

Cette nouvelle discipline du ski alpin, apparue aux Championnats du monde en 2005, sera pour la première fois au programme olympique l'an prochain à Pyeongchang (Corée du Sud).

Ce succès vient à point nommé pour des Français, en manque de résultats depuis le début de la quinzaine, le lendemain de la déception Pinturault, seulement 10e du combiné alpin alors qu'il se présentait en grandissime favori.

