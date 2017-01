Ski : la sélection française pour les mondiaux dévoilée

Dans une semaine jour pour jour débuteront les championnats du monde de ski à St. Moritz en Suisse (du 7 au 19 février). La Fédération Française de Ski a dévoilé ce lundi soir les noms des skieurs sélectionnés pour ces mondiaux. Ils et elles seront 22 dont 18 issus des Pays de Savoie.

Les cadors sont là. Logique ! Tessa Worley et Alexis Pinturault seront les chefs de file de cette équipe de France de ski. A St. Moritz, la skieuse du Grand-Bornand partira à la conquête d’une deuxième médaille d’or mondiale en géant, quatre ans après celui de Schladming (Autriche). En revanche pour Alexis Pinturault, l’objectif sera de remporter une première médaille d’or à ce niveau, deux ans après avoir décroché l’argent en géant lors des mondiaux de Beaver Creek (USA).

Sie ist da! Hol dir schon jetzt mit der St. Moritz 2017 APP WM-Feeling! Mehr Infos und Download: https://t.co/2W2fNagJjp #stmoritz2017 #app pic.twitter.com/mNeOxSKeqB — St. Moritz 2017 (@StMoritz2017) December 21, 2016

18 skieurs des Pays de Savoie

Quatorze hommes et huit femmes composent cette délégation en route vers St. Moritz. Une équipe largement issue des Pays de Savoie (18 athlètes sur 22). Seize stations françaises sont représentées avec une mention spéciale pour La Plagne qui alignera trois skieurs dont le vétéran Julien Lizeroux (37 ans). La benjamine du groupe Romane Miradoli (Flaine) est âgée de 22 ans. En Suisse, les skieurs français tenteront de faire mieux qu’il y a deux ans lorsqu’ils étaient rentrés des Etats-Unis avec trois médailles dont une en or, celle de Jean Baptiste Grange en slalom. Et surtout ils devront oublié le souvenir des mondiaux de 2003. C’était déjà à St. Moritz, et là les bleus avaient terminé avec un zéro pointé.

Sélection Dames :

Anne-Sophie BARTHET - ARMÉES / EMHM Courchevel (Savoie)

Adeline BAUD-MUGNIER - DOUANES Les Gets (Mont-Blanc)

Coralie FRASSE-SOMBET - Chamrousse (Sports de Neige du Dauphiné)

Tiffany GAUTHIER - Tignes (Savoie)

Romane MIRADOLI - Flaine (Mont-Blanc)

Laurie MOUGEL - GENDARMERIE Serre-Chevalier (Alpes Provence)

Nastasia NOENS - DOUANES Inter Club Nice (Côte d’Azur)

Tessa WORLEY - ARMÉES / EMHM Le Grand Bornand (Mont-Blanc)

Sélection Hommes :

Robin BUFFET - La Clusaz (Mont-Blanc)

Johan CLAREY - DOUANES La Clusaz (Mont-Blanc)

Mathieu FAIVRE - DOUANES Isola 2000 (Côte d’Azur)

Guillermo FAYED - ARMÉES / EMHM Chamonix (Mont-Blanc)

Blaise GIEZENDANNER - Chamonix (Mont-Blanc)

Jean-Baptiste GRANGE - Valloire (Savoie)

Julien LIZEROUX - DOUANES La Plagne (Savoie)

Steve MISSILLIER - ARMÉES / EMHM Le Grand-Bornand (Mont-Blanc)

Victor MUFFAT JEANDET - DOUANES Val d’Isère (Savoie)

Maxence MUZATON - La Plagne (Savoie)

Alexis PINTURAULT - DOUANES Courchevel (Savoie)

David POISSON - Peisey Vallandry (Savoie)

Brice ROGER - ARMÉES / EMHM La Plagne (Savoie)

Adrien THEAUX - ARMÉES / EMHM Val Thorens (Savoie)

