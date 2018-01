Après sa victoire en géant, Marcel Hirscher a remporté ce dimanche le slalom d’Adelboden (Sui), épreuve comptant pour la coupe du monde de ski. L’autrichien s’est imposé devant Michael Matt (Aut) et Henrik Kristoffersen (Nor). Alexis Pinturault a pris la 5e place, son meilleur résultat cet hiver.

Et de quatre ! Après Val d’Isère, Madonna di Campiglio et Zagreb, Marcel Hirscher a signé ce dimanche son quatrième succès en slalom cette saison. A Adelboden (Sui), l’autrichien a une nouvelle fois surclassé la concurrence. Impressionnant dans le mur final lors de la seconde manche, il a devancé son compatriote Michael Matt (+0,13) et le norvégien Henrik Kristoffersen (+0,16).

Pinturault 5e

Avec sa victoire samedi en géant, "Super Marcel" a fait le plein de points et il caracole en tête du classement général de la coupe du monde. "Mais les courses sont de plus en plus serrées", a glissé dans un sourire le meilleur skieur du monde. Pour Alexis Pinturault, ce slalom d’Adelboden marquera peut-être son retour au très haut niveau dans cette discipline. Le skieur de Courchevel a pris la 5e place (+0,83). Il s’agit de son meilleur résultat depuis deux ans (4e à Adelboden le 10 janvier 2016). "En 2e manche j’ai récupéré du temps mais je suis content et satisfait. C’est encourageant."

Je sais que je dois encore travailler (en slalom) pour pouvoir encore monter le niveau. » - Alexis Pinturault

Alexis Pinturault a pris la 5e place du slalom d'Adelboden, son meilleur résutlat dans cette discipline depuis 2 ans. © Maxppp -

Cela fait presque 4 ans (depuis le 19 janvier 2014 et la victoire à Wengen d'Alexis Pinturault) que plus aucun français n'est monté sur un podium lors d'un slalom de coupe du monde.

Victor Muffat-Jeandet (Val d’Isère) 11ème a lui aussi signé son meilleur résultat en slalom depuis mars 2017. Jean-Baptiste Grange (Valloire) a terminé à la 18e place.