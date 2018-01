Marcel Hirscher a remporté ce samedi le géant d’Adelboden (Sui) et signé au passage sa 51e victoire en coupe du monde. L’autrichien a devancé Henrik Kristoffersen (Nor) et Alexis Pinturault. Le français, auteur du meilleur chrono lors de la seconde manche, estime qu’il doit encore travailler.

Ce gars-là est incroyable. Sur les skis, Marcel Hirscher peut tout se permettre et quand même gagner. Malmené dans le mur final d’Adelboden (Sui), à la limite de la rupture à deux reprises… peu importe. L’autrichien est le patron et il l’a encore prouvé cet après-midi. Comme en 2012 et 2015, il a remporté le plus prestigieux géant de l’hiver (son 51e succès en coupe du monde). Derrière lui, le norvégien Henrik Kristoffersen a terminé à la 2e place (+0,17) et Alexis Pinturault (+0,21) complète le podium.

La vidéo de la 2e manche de Marcel Hirscher à voir ICI.

Encore travailler

Pour le skieur de Courchevel, ce podium est presque un soulagement. Seulement 5e temps lors du premier tracé (+0,87), il a expliqué avoir changé des réglages sur ses chaussures entre les deux manches. Résultat, le meilleur chrono de la 2e manche et une petite satisfaction pour lui tout en reconnaissant qu’à un mois des Jeux Olympique, il doit "continuer à travailler pour espérer être au niveau d’Hirscher et Kristoffersen".

Ce podium fait du bien et surtout ma 2e manche. Le but est de faire des pas en avant pour arriver prêt pour les Jeux." - Alexis Pinturault

