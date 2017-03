Ski: Mikaela Shiffrin s’impose à Squaw Valley, Tessa Worley 3e garde la tête de la coupe du monde

Le duel entre Tessa Worley et Mikaela Shiffrin ira jusqu’au bout. L’américaine a remporté hier soir le géant de Squaw Valley (Etats-Unis), la skieuse du Grand-Bornand a terminé à la 3e place. Le globe de cristal de la discipline se jouera donc, dans une semaine, lors de la dernière course.

"C’était une course difficile, mais c’est quand même un podium." Autrement dit, pas question pour Tessa Worley de faire la tête après sa troisième place lors de l’avant dernier géant de la saison qui s’est tenu hier soir à Squaw Valley (Etats-Unis). Dans la station californienne, la puce du Grand-Bornand a été devancée par l’italienne Federica Brignone et surtout par Mikaela Shiffrin. A l’attaque dans les deux manches, à la limite de la faute là où la française a été beaucoup plus prudente, l’américaine s’est offert une nouvelle victoire cette saison.

Sur une neige de printemps, cela bougeait pas mal en seconde manche. Se faire secouer et avec la pression de la course du jour, mon engagement était un peu en dessous du ton des premières" - Tessa Worley

Le classement complet du géant de Squaw Valley en cliquant ICI.

ECOUTEZ la réaction de Tessa Worley, 3e du géant de Squaw Valley. Partager le son sur : Copier

Tessa Worley, 2e à l'issue de la 1re manche du géant de #SquawValley Le LIVE 👉 https://t.co/rg34BtJlpm pic.twitter.com/94bl0uO0Ez — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) March 10, 2017

Avantage Worley

Ce nouveau succès (le 3e cet hiver comme Tessa Worley) permet à la skieuse américaine de refaire une petite partie de son retard sur la tricolore au classement de la coupe du monde de géant. Tessa Worley est toujours en tête avec 80 points d’avance. Et il ne reste plus qu’un seul géant. Le duel est intense.

Je n’en attendait pas moins de Mikaela. C’est une belle bagarre et c’est pour cela qu’on fait du sport de haut niveau" - Tessa Worley

Le globe de cristal de la discipline se jouera donc lors des finales à Aspen (Etats-Unis) dans un peu plus d’une semaine. Avantage quand même à la double championne du monde (2013 et 2017). Pour conquérir ce globe, Tessa Worley peut se contenter d’une 12e place lors du dernier géant. Un défi largement à la hauteur de son talent. "Je suis dans une bonne position, j’ai un ski solide et je sais ce qu’il me reste à faire lors du dernier géant et c’est une course que je tenterai d’aller gagner." Fin du suspense le 19 mars.