Ski : Mikaela Shiffrin reine de Courchevel

Par Richard Vivion, France Bleu Pays de Savoie

Et de deux ! Après son succès hier en géant, Mikaela Shiffrin a doublé la mise ce soir en remportant le slalom parallèle de Courchevel. Elle a devancé la slovaque Petra Vlova et l'italienne Irene Curtoni. Adeline Baud-Mugnier (Les Gets) termine à la 16e place.