Ski - Mondiaux 2017 : du super pour l'ouverture

La première médaille d’or des 44e championnats du monde de ski, celle du super G féminin, sera décernée aujourd’hui à Saint-Moritz. Tessa Worley (Grand Bornand) se verrait bien sur le podium. A moins que la météo ne contrarie le programme. Hier, les entrainements de descente ont dû être annulés.

C’est le grand jour ! Celui du début de la compétition et c’est avec un super G féminin (à partir de midi) que Saint-Moritz va lancer ses mondiaux. Première des onze épreuves inscrites au calendrier (jusqu’au 19 février), elle aura aussi l’avantage de passionner tout de suite les fans suisses. Lara Gut, l’enfant chérie du pays avec trois victoires cette saison (sur un total de quatre super G de coupe du monde), en sera la grande favorite même si sa chute à Cortina d’Ampezzo (Ita) le 29 janvier dernier a laissé des traces. "J’ai une jambe couverte de bleus et cela va prendre temps pour guérir", a précisé la jolie blonde polyglotte. "Mais je ne suis pas blessée sur un lit d’hôpital, j’ai la chance de pouvoir être départ. Mon ambition est de faire de mon mieux."

Lara Gut espère briller chez elle, devant ses fans. © Maxppp -

Trois bleues au départ

Du côté de l’équipe de France, elles seront trois au départ. La meilleure chance de médaille reposera sur les épaules de Tessa Worley. "Monter sur un premier podium en super G, c’est un objectif cette saison", indique la skieuse du Grand Bornand. En décembre dernier, lors du super G de Val d’Isère, elle était passée tout prêt. Il ne lui a maqué que neuf centièmes. "Alors, ce sera peut-être pour ici à Saint-Moritz", poursuit celle qui va entamer ses quatrièmes mondiaux.

"En super G, les skis mesurent entre 2m06 et 2m09 et moi je fais un bon mètre cinquante-huit." (Tessa Worley)

Tessa Worley après son super G à Cortina d'Ampezzo (Ita) où elle avait pris la 11e place. © Maxppp -

Pour Tiffany Gauthier (23 ans) de Tignes et Romane Miradoli (22 ans) de Flaine, ce sera en revanche une première. Elles découvrent toutes les deux l’ambiance particulière d’un gros évènement. "Je suis dans la cour des grandes, sourit la haut-savoyarde. En plus à Saint-Moritz, une station et une piste que j’adore." Deux jeunes skieuses alignées plus pour apprendre que pour aller batailler pour une médaille.

A Saint-Moritz, Romane Miradoli (Flaine) va vivre ses premiers mondiaux. © Radio France -

Les favorites du super G des mondiaux de Saint-Moritz

Lara Gut (Suisse)

Lindsey Vonn (Etats-Unis)

Ilka Stuhec (Slovénie)

Tina Weirather (Liechtenstein)

Sofia Goggia (Italie)

Découvrez la liste de départ du super G en cliquant ICI.



Le programme du jour

9h30 : entrainement de la descente masculine

12h00 : super G féminin

Météo compliquée

Neige et brouillard pourraient aussi jouer les trouble-fête. Hier déjà, ils ont entrainé l’annulation des entrainements des descentes masculine et féminine. Et selon certains sites de prévisions, la météo pourrait encore jouer avec les nerfs des organisateurs durant plusieurs jours.