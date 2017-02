Ski - Mondiaux 2017 : Tessa Worley à la conquête de l'or

Ce jeudi à Saint-Moritz, Tessa Worley sera la grande favorite du géant des championnats du monde (à partir de 9h45). A 27 ans, la "puce du Grand Bornand" (elle mesure 1m58), espère conquérir un deuxième titre mondial après celui de 2013. Entretien.

Tessa Worley, avant de parler de ces mondiaux 2017 ici à Saint-Mortiz en Suisse, petit retour en arrière. Le 14 février 2013, c’est une date importante pour vous, celle de votre première médaille d’or. Quels souvenirs gardez-vous de cette journée ?

C’est une belle date dans ma carrière, une journée dont je me souviendrais longtemps. Les émotions par lesquelles je suis passée, l’énergie que j’ai dû déployer pour rester dans ma bulle et ne pas être perturbé par l’entourage de la course. Je me rappelle de l’émotion que j’ai vécu à l’arrivée, ces quelques secondes où j’étais toute seule mais où je jetais des regards à tous ceux que je connaissais et avec qui je voulais partager cet instant. Ce sont des moments très intenses et j’ai envie de revivre cela. Mais je ne veux pas que cette date colle à la peau et j’ai surtout envie de me créer d’autres bons moments comme celui-là.

Le 14 février 2013, Tessa Worley devenait championne du monde de géant à Schladming (Autriche)

Justement, vous êtes la grande favorite de ce géant des championnats du monde. Avec cet hiver, trois victoires en coupe du monde, trois deuxièmes places et le dossard rouge de leader au classement de la discipline, la médaille d’or est pour vous ?

Non (elle rigole). Il n’y a pas de "forcement" et on saura ça jeudi. Après, oui j’ai les clés et des certitudes pour réussir mais aux championnats du monde tout le monde peut avoir cette énergie supplémentaire pour aller chercher une médaille. Je vais vraiment essayer de l’avoir plus que les autres mais cela reste une course, celle d’une journée, il faudra tout tenter pour aller chercher le meilleur résultat, parce que finir 4e ou 5e cela serait dommage.

"En suspension"

Sur la piste, face à vous adversaires, vous aimez vous transformez en guerrière. Qu’est-ce qui vous plaît dans cette métamorphose ?

En fait, quand j’arrive à la fin d’un combat (une course) en vainqueur, c’est souvent parce que j’ai gagné contre moi-même. Je me suis dépassée et parfois, je me surprends. Là je me dis : "Ouha, tu ne te pensais pas capable de faire ça et aujourd’hui tu as encore réussi à repousser tes limites". Être à l’arrivée d’un géant et voir qu’on a fait le boulot, pendant un instant, on est un peu en suspension.

Puisque l’on parle de victoire, vous avez déjà remporté deux géants de coupe du monde à Saint-Moritz ( 2010 et 2013). Est-ce un avantage ?

Un avantage ? (elle réfléchit) On peut se le créer dans la tête, c’est un plus pour la confiance parce qu’on se dit qu’on a déjà réussi à être la plus rapide ici et par deux fois. Mais pour ces mondiaux, la piste ne sera pas tout à fait la même et c’est une nouvelle course donc ce n’est pas parce que j’ai gagné deux fois à Saint-Moritz que je vais le refaire. Pour ces championnats du monde, je ne vais pas changer mon monde de fonctionnement. Et puis, on verra ce qui se passera le jour J et après, profiter de la fête ?

En couple avec Julien Lizeroux

Avez-vous des petites manies avant un départ ? Des superstitions ?

Des habitudes oui, mais pas des superstitions en particulier. Il y a des vêtements que j’aime bien porter mais c’est surtout Dylan (son préparateur de skis) qui est superstitieux. Je lui dis ça peut très bien marcher si on chausse d’abord à droite et pas à gauche (elle sourit), j’essaie de lui apprendre à lâcher un peu de lest sur ce point-là. Moi, je trouve cela rigolo. C’est un jeu et pas quelque chose qui va me paralyser.

Sur un plan personnel, vous partager vos vie avec un skieur de l’équipe de France (Julien Lizeroux de la Plagne) mais vous êtes, tous les deux, très discrets sur votre relation.

Tout le monde sait que nous sommes en couple depuis plusieurs années mais c’est notre vie privée. Nous n’avons pas envie de l’étaler. Nous avons des vies intenses et quand on se retrouve on se ressource mutuellement, comme tous les couples. Etant tous les deux skieurs, on se comprend aussi très bien parce que l’on vit les mêmes choses et c’est important.

Tessa Worley en chiffres :

27 ans (née le 4 octobre 1989)

11 victoires en coupe du monde (toutes en géant) et 19 podiums

Championne du monde de géant en 2013

Médaillée de bronze en géant aux mondiaux de 2011

Double championne du monde par équipe (2011 et 2017)

Tessa Worley, mardi 14 février 2017 à Saint6moritz, après son deuxième titre de championne du monde par équipe. © Radio France - Richard Vivion

Les françaises engagées dans le géant des championnats du monde à Saint-Moritz (1ère manche à 9h45, la seconde à partir de 13h00)



Tessa Worley (Grand Bornand), dossard 1

Adeline Baud-Mugnier (Les Gets), dossard 20

Coralie Frasse-Sombet (Chamrousse), dossard 21

Les favorites du géant

Tessa Worley (France)

Michaela Shiffrin (Etats-Unis)

Sofia Goggia (Italie)

Federica Brignone (Italie)

Viktoria Rebensburg (Allemagne)

La liste de départ du géant féminin des championnats du monde à Saint-Moritz en cliquant ICI.