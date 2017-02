Ski – Mondiaux 2017 : Alexis Pinturault 7e du géant, "une désillusion totale"

C’est un nouvel échec pour Alexis Pinturault. Le skieur de Courchevel a loupé son géant des mondiaux seulement 7e très loin du roi Marcel Hirscher, sacré pour la première fois dans cette discipline.

"Ces mondiaux, c’est une catastrophe pour moi". Alexis Pinturault a assumé avant de craquer et de fondre en larmes. Après une première désillusion lundi dernier lors du combiné (10e), il est encore passé à côté de sa course. "Il y a des choses que je n’ai pas faites correctement mais lesquelles, je ne sais pas. C'est une désillusion totale." Le skieur de Courchevel, grand favori de ce géant mondial, termine à une très triste 7e place. "Je n’ai pas assumé mon rang et loin de là."

Le roi Marcel 1er

Alexis Pinturault mais aussi tout le clan français étaient aujourd’hui impuissant. Mathieu Faivre (Isola 2000) termine à 9e place, Victor Muffat-Jeandet (Val d’Isère) 13e et Steve Missilier (Grand Bornand) 18e. C’est donc de très loin qu’ils sont assisté au sacre de Marcel Hirscher. L’autrichien, meilleur skieur mondial depuis cinq saisons, a enfin décroché son Graal, un titre mondial en géant. Son compatriote Roland Leitinger s’offre la médaille d’argent et le bronze revient au norvégien Leif Kristian Haugen.