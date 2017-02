Ski – Mondiaux 2017 : Alexis Pinturault connaît la combine

L’équipe de France de ski peut ouvrir son compteur de médaille aujourd’hui à Saint-Moritz. L’épreuve du jour, le combiné alpin, est une spécialité tricolore. Alexis Pinturault est le grand favori pour décrocher une médaille d’or.

Depuis février 2012, il y a toujours eu au moins un bleu sur un podium de combiné, soit un total de treize épreuves d’affilées. Alexis Piturault est même devenu le maître du combiné. Depuis janvier 2014, il s’est imposé à six reprises (sur 13) et il a remporté deux petits globes de cristal. Avec un tel curriculum, le skieur de Courchevel est logiquement le grand favori du jour. "Oui, je suis l’un des favoris mais sur une course d’un jour, tout peut arriver donc il faut rester calme", tempère-t-il. Alexis Pinturault devra surtout réussir une très bonne descente. Pour cela, il peut s’appuyer sur sa belle 6e place dans le super G des mondiaux (mercredi). "J’ai pris de bon repères."

Quant à la pression et son statut de favori ? Cela ne devrait pas poser de problème estime le patron de l’équipe de France masculine de ski. "Je le sens bien, assure David Chastan. C’est à lui de gérer son évènement, il n’y a pas de raison qu’il se mette plus de pression que cela." Le directeur technique national (DTN) de la Fédération Française de Ski est sur la même longueur d’onde. "On lui fait totalement confiance pour aller chercher le titre qui lui manque", affirme Fabien Saguez.

Il est bien dans sa bulle, c’est un guerrier et quelqu’un de solide." (Fabien Saguez, DTN)

3 autres cartouches

Et dans cette équipe de France, Alexis Pinturault n’est pas le seul bleu à pouvoir espérer monter sur le podium. Maxence Muzaton (La Plagne), Victor Muffat-Jeandet (Val d’Isère) et Adrien Théaux (Val Thorens) ont tous les trois connus les joies du podium dans cette discipline. « A partir du moment où je suis au départ, j’ai confiance en moi et je ne me fixe aucune limite », indique Victor Muffat-Jeandet. Seul certitude, si tout à l’heure à Saint-Moritz aucun skieur français n’était sur le podium de la sixième épreuve des championnats du monde, cela serait un échec.

La Suisse caracole en tête du tableau des médailles (après 5 épreuves sur 11)