Ski – Mondiaux 2017 : Alexis Pinturault et Adrien Théaux prétendants à la médaille

A Saint-Moritz (Suisse), c’est au tour des hommes d’entrée en piste avec un super G masculin au programme de cette deuxième journée des championnats du monde de ski. Une épreuve dans laquelle Alexis Pinturault et Adrien Théaux espèrent accrocher un podium.

Deuxième jour de compétition à Saint-Moritz et deuxième cargaison de médailles à distribuée. Après les dames hier et la surprise Nicole Schmidhofer, l’autrichienne a été sacrée reine du super G devant les favorites, cette fois c’est au tour des hommes de prendre possession de la piste. Et pour eux aussi, au menu il y a inscrit : super G. Depuis le début de l’hiver, le norvégien Kjetil Jansrud affiche un solide appétit avec trois victoires en quatre courses. Tiens, comme Lara Gut. La suissesse immense favorite hier et qui a finalement dû se contenter d’une… médaille de bronze.

Encore une surprise ?

Et si le scénario se reproduisait aujourd’hui ? Un (ou plusieurs) favori de ce super G masculin qui loupe sa cible et cela laisse de la place sur le podium. De quoi motiver, s’il le faut, encore un peu plus l’escadron de flèches bleues. Au départ, ils seront quatre avec Alexis Pinturault et Adrien Théaux en chefs de file. Si la paire n’est pas dans le haut du tableau des prétendants au titre mondial, tous les deux peuvent nourrir de sérieux espoirs.

Pinturault dans la peau de l'outsider

Pour le skieur de Courchevel, ce super G (dossard 8) marque le début d’une quinzaine où il va jouer sur plusieurs fronts. Favori pour le titre en géant et en combiné (la semaine prochaine), il possède aussi les qualités pour espérer ouvrir son compteur dès aujourd’hui. "Je l’aborde (ce super G) en vrai outsider. Mais il y a des choses à mettre en place pour appréhender cette piste que l’on n’a pas l’habitude de faire."

Adrien Théaux tâtonne

Pour Adrien Théaux, il y a le souvenir des derniers mondiaux. C’était aux Etats-Unis en 2015 avec une médaille de bronze en super G. Mais depuis et notamment cet hiver, le skieur de Val Thorens a un peu perdu ses repères dans cette discipline. Avec une 12e place comme meilleur résultat (à Val d’Isère en décembre), il tâtonne. "Sur la piste, il ne faudra pas en rajouter, ne pas faire n’importe quoi", prévient-il. Il s'élancera avec le dossard 2.

Il faudra prendre des risques et être joueur." (Adrien Théaux)

Blaise Giezendanner (Chamonix) et Brice Roger (La Plagne) accompagneront Pinturault et Théaux au départ de ce super G des championnats du monde de Saint-Moritz. Le chamoniard se dit motivé par sa première participation à des mondiaux. "Je n’ai pas de pression. C’est une course d’un jour et tu as toujours des gros qui craquent." Un sentiment partagé par Brice Roger. Hie le plagnard a fait le plein de confiance en bluffant tout le monde en signant le 2e temps de l’entrainement de descente.

Tu trouveras toujours des mecs qui sont sortis du lot sur un gros évènement." (Blaise Giezendanner)

Les favoris du super G masculin des mondiaux de Saint-Moritz

Kjetil Jansrud (Norvège)

Aleksander Aamodt Kilde (Norvège)

Beat Feuz (Suisse)

Matthias Mayer (Autriche)

Max Franz (Autriche)

