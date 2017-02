Ski – Mondiaux 2017 : Alexis Pinturault peut-il devenir géant ?

Après s’être loupé lors du combiné (10e) lundi dernier, Alexis Pinturault sera aujourd’hui au départ du slalom géant des championnats du monde de ski à Saint-Moritz (Suisse). Le skieur de Courchevel sera l’un des grands favoris avec Marcel Hirscher (Aut) et un autre bleu, Mathieu Faivre.

"Non, il n’y a pas de malaise Pinturault." Fred Perrin, le patron du groupe technique de l’équipe de France masculine de ski met immédiatement les points sur les i. "Après ce qui s’est passé lundi (le combiné) il n’y a pas eu de remontée de bretelles. Alexis n’a pas besoin qu’on lui dise qu’il s’est pris une tonche, il est cash ce gamin. Vendredi, Il sera dans la réaction. Cela ne veut pas dire qu’il sera forcément champion du monde mais on verra quelqu’un qui fera ce qu’il faut pour jouer devant." Alexis Pinturault est à réaction, ce n’est pas nouveau, même lui l’avoue. "Le problème, c’est que cela me fait perdre une journée", concède le grand blond de Courchevel. Une journée de perdue et surtout une chance de médaille d’or gâchée.

Pintu ne dort pas à l'hôtel des Bleus

Aujourd’hui, le meilleur skieur français est donc attendu au tournant. Pas question pour lui se louper une deuxième fois dans ces mondiaux. Un nouvel échec ferait ressortir, puissance 10, les tensions au sein du groupe technique tricolore. Tensions suscitées par les velléités d’indépendance d’Alexis Pinturault. Depuis le début de ces mondiaux, il ne dort pas dans l’hôtel des Bleus. Il a préféré grâce à l’un de ses sponsors investir, avec sa compagne qui est aussi son attachée de presse, un palace (plus près des pistes) de la station des Grisons. Pintu moins dans le collectif, plus dans un fonctionnement aménagé autour de ses besoins. Il se calque sur celui de Marcel Hischer (Aut), l’un de ses modèles. "On a accepté des choses, reconnait Fred Perrin. C’est nouveau pour nous, il faudra certainement ajuster tout cela." Mais pas maintenant. "Cela se fera après les mondiaux", affirment les responsables de la Fédération Française de Ski.

En attendant, Alexis Pinturault sait qu’il doit réagir. Un réveil d’autant plus attendu qu’en géant, il est l’un des maîtres de la discipline. Avec trois victoires cet hiver (à Soelden (aut), Val d’Isère et Adelboden Sui)), il occupe la deuxième place du classement de la coupe du monde. "A ce niveau, Il n’y a pas beaucoup de questions à se poser, il faudra faire deux manches à fond les ballons."

Hirscher et Faivre contre Pinturault

Mathieu Faivre (Isola 2000) sera l'un des plus sérieux adversaires d'Alexis Pinturault. © Radio France - Richard Vivion

Alexis Pinturault obligé de passer en mode avion à réaction et il le faudra parce que les autres pilotes sont eux aussi prêt à prendre les commandes. Le commandant Marcel Hirscher et ses nombreuses heures de de vols et déjà dans le cockpit et le plan de vol de l’autrichien vers la médaille d’or a été validé. "J’ai de l’admiration pour lui", concède le français qui depuis trois saisons crée des turbulences autour de l’avion du roi Marcel. « Il a envie de me tordre », rigole-t-il. "La médaille d’or n’est pas un obsession pour moi, je veux d’abord jouer et skier et avec cette attitude, il peut-y avoir quelque chose de beau à la clé."

Hirscher contre Pinturault… mais sans oublier les autres. Et parmi ceux-là, Mathieu Faivre se pose en sérieux candidat. Le skieur d’Isola 2000 vainqueur du géant de Val d’Isère (04/12/2016) et membre du triplé historique réalisé ici, à Saint-Moritz, en mars 2016 (derrière Thomas Fanara et Alexis Pinturault) possède les qualités pour jouer les trublions. « Je suis 3e mondial, je ne veux pas jouer les arbitres. » Victor Muffat-Jeandet (Val d’Isère) et Steve Missiler (Grand Bornand) seront aussi au départ de ce géant mondial.