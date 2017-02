Ski – Mondiaux 2017 : Alexis Pinturault sans médaille mais la tête pleine de doutes

Alexis Pinturault a loupé ses championnats du monde. Le meilleur skieur français a quitté Saint-Moritz avec un zéro pointé. Aucune médaille mais à la place une multitude de questions sur son monde de préparation. Inquiétant ?

Il aurait pu, il aurait du être l’une des grandes stars de ces mondiaux. En arrivant à Saint-Moritz, tout le monde avait parié sur le beau blond de Courchevel. Tout le monde et certainement lui aussi, le voyait quitté la station des Grisons avec de l’or autour du cou tant durant l’hiver et les épreuves de coupe du monde, Alexis Pinturault est un skieur qui compte. Son entrée dans la compétition, 6e du super G (son meilleur résultat dans cette discipline depuis un an), a fait croire qu’il allait répondre présent. Et tout s’est finalement écroulé.

Lundi 13 février, premier acte de la débâcle. Ce jour-là, Pintu est le grand favori du combiné et sa descente l’a idéalement placé pour accrocher son premier titre mondial. Mais la manche de slalom d’Alexis Pinturault sonne le glas de ses rêves d’or. Il échoue à une triste 10e place et incrimine la piste, pas assez bien préparée à son goût. S'il y a un peu de vrai l’excuse est faible et surtout pas très classe. "Il s’est loupé, il a oublié de skié, de jouer", corrigent d'ailleurs ses entraineurs. Le malaise autour du génie bleu est en train de poindre. Son choix de ne pas dormir dans l’hôtel de l’équipe de France et d’avoir préféré un palace payé par l’un de ses sponsors et où il loge avec sa compagne (et attachée de presse) est critiqué.

Vendredi 17 février 2017 à Saint-Moritz (Sui), Alexis Pinturault est effondré après sa 7e place dans le géant des mondiaux. © Radio France - Richard Vivion

Un partenaire privé envahissant

Mardi 14 févier, cela va un peu mieux. Avec (justement) ses co-équipiers (Tessa Worley, Adeline Baud-Mugnier et Mathieu Faivre), Alexis Pinturault décroche le titre mondial par équipe. L’espoir renait d’autant que le géant, sa discipline de prédilection (trois victoires cette saison) approche. Rendez-vous est donc pris pour le 17 février. C’est un vendredi et la journée commence correctement. Troisième chrono de la 1ère manche, le français fait le match avec Marcel Hirscher (Aut). Et puis, encore une fois, tout s’écroule. Lors de la 2ème manche, c’est un Pinturault fébrile qui s’élance pour finalement sombrer à la 7e place. Mais là, pas de mauvaises excuses aux lèvres, il a reconnu et assumé son échec. "Ces mondiaux ont été une catastrophe pour moi. Je me suis trompé et je suis allé dans le mur. Je n’ai pas assumé mon rang." Réaction beaucoup plus classe. Malheureusement, hier (dimanche), il n'y a pas eu de rédemption. Alexis Pinturault est sorti dès la première manche du slalom, ultime épreuve des mondiaux.

Alors quel est le problème avec Alexis Pinturault. Troisième du classement général de la coupe du monde, deuxième de celui du géant, vainqueur cet hiver du petit globe de cristal du combiné… et aucune médaille ! "Quand on rate des médailles qui apparaissent toutes faites, il faut s’en méfier", reconnait Michel Vion. Le président de la Fédération Française de Ski ne veut pas accabler son champion mais il reconnait qu’il va falloir changer certaines choses. "Pintu est passé à travers de ces mondiaux, il a du mal à gérer ce genre de grands évènements. Cette année, il a pris des initiatives personnelles avec l’un de ses partenaires privés et sa compagne qui est aussi son attachée de presse. Je pense qu’il faudra ajuster tout cela et faire en sorte qu’en termes de confiance et de sérénité, il s’y retrouve à la fin."

_Il (Alexis Pinturault) a un soucis avec la gestion des grand évènements donc à nous de faire en sorte que son environnement et son approche soient modifié." (Michel Vion, président de la Fédération Française de Ski)

Le président de la FFS Michel Vion (de face) en pleine discussion avec son DTN lors des mondiaux de ski à Saint-Moritz. © Radio France - Franck Ballanger

Sauver le soldat Pintu

Ramener Alexis Pinturault au cœur du giron fédéral, c’est une piste. "J’ai fait beaucoup de disciplines (combiné, géant, slalom, super G), j’ai besoin d’avoir un programme spécifique sans quitter la Fédération", tempère le skieur de 25 ans. "Il doit beaucoup plus se servir du collectif, cela nous parait une évidence pour étaler la pression", affirme pour sa part Fabien Saguez. "Il faut que l’on s’attache à remette du liant entre tout le monde et que l’on soit plus solidaire", poursuit le DTN de la Fédération Française de Ski. Le chantier du "cas Pinturault" est ouvert. Des décisions devraient être prises avant la fin de la saison avec en ligne de mire, les Jeux Olympiques de Pyeongchang (Corée du Sud). Ils arriveront vite, dans un an.

