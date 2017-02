Ski - Mondiaux 2017 : Anne-Sophie Barthet veut sortir de l’ombre

La skieuse de Courchevel sera au départ du combiné alpin aujourd’hui à Saint-Moritz (Suisse), troisième épreuve des championnats du monde de ski. Un an après son unique podium en coupe du monde, Anne-Sophie Barthet espère à nouveau briller

C’était le 28 février 2016 à Soldeu. Ce jour-là, dans la petite station d’Andorre, Anne-Sophie Barthet rayonnait. C’était son premier podium en coupe du monde, sur la troisième marche derrière la suissesse Wendy Holdoner (2e) et la canadienne Marie Michèle Gagnon (1ère). Un beau souvenir, beaucoup d’espoir aussi, mais depuis pas grand-chose à se mettre sous la dent. La skieuse de Courchevel sait qu’elle n’a pas réussi à transformer l’essai. "Mon début de saison n’est pas dans la continuité de l’hiver dernier", reconnait-elle (une 8e place à Val d’Isère en combiné pour meilleur résultat).

Etre à moins de "deux perles"

Et pourtant, les ambitions sont là. "Cette date du 10 février 2017, cela fait plus d’un an que je l’ai cochée", reconnait-elle. "Je suis arrivée à Saint-Moritz pour ces mondiaux avec beaucoup d’envie, avoue Anne-Sophie Barthet. Je sais que si je dis que je veux faire une médaille ici, 90% des gens vont me rire au nez ! Mais je sors d’un gros mois de préparation." Est-ce que cela sera suffisant pour batailler avec les grandes favorites de ce combine alpin comme la slovène Ilka Sthuec ou les suissesses Lara Gut et Wendy Holdener… "Tout le monde veut une médaille, mais je suis sure de mes capacités. Et maintenant c’est à moi de le faire."

Ce n'est pas une course comme les autres car cela fait un mois que j'ai coupé pour préparer ce 10 février." (Anne-Sophie Barthet)

ECOUTEZ Anne Sophie Barthet avant le combiné alpin des championnats du monde de ski à Saint-Moritz (Suisse). Partager le son sur : Copier

Anne-Sophie Barthet rêve d'une médaille en combiné alpin à Saint-Moritz. © Radio France - Franck Ballanger

Et pour y croire, la native de Toulouse va devoir limiter la casse lors de la manche de descente de ce combiné alpin. Lors du dernier entrainement, elle a concédé plus de trois secondes sur Stuhec, beaucoup trop pour espérer. "Il faut que j’arrive réduire cet écart à deux perles." Allez plus vite sur cette piste pour après, lors de la manche de slalom, lâcher les chevaux. Et peut-être réaliser son rêve. Décrocher une médaille, le 10 février, le jour qu’elle attend depuis de long mois.

Romane Miradoli (Flaine) sera la deuxième française au départ de ce combiné alpin.

Les favorites du combiné alpin féminin des mondiaux de Saint-Moritz 2017

Ilka Stuhec (Slovénie)

Sofia Goggia (Italie)

Wendy Holdener (Suisse)

Lara Gut (Suisse)

Michelle Gisin (Suisse)

_La liste de départ du combiné alpin de Saint-Moritz en cliquant ICI.

_

Le programme du jour