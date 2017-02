Ski – Mondiaux 2017 : doublé suisse en combiné, Anne-Sophie Barthet loin derrière

A domicile, La suissesse Wendy Holdener a décroché ce vendredi la médaille d’or du combiné alpin juste devant sa compatriote Michelle Gisin. Anne-Sophie Barthet termine à la 12ème place, une déception pour la skieuse de Courchevel.

"Ça fait c…. !" Anne-Sophie Barthet est abattue, difficile de sourire tant elle se dit qu’elle est peut-être passée à côté d’une médaille mondiale. Ce matin, après la descente (raccourcie en raison de la météo) du combiné alpin, elle y croyait. Avec le huitième chrono à 1,22sec de la meilleure, la native de Toulouse était ambitieuse. Un bon slalom et tout était possible. Mais sous la neige et malgré tracé direct, sans difficultés particulières, elle s’est rapidement faite piégée. "Je commets une faute par si grave que cela mais après je me crispe et je suis incapable d’accélérer." Anne-Sophie Barthet termine ce combiné des mondiaux, épreuve qu’elle avait "cochée" sur son calendrier, à la 12e place.

C’est dur, tellement dur. Moi aussi je la voulais cette médaille." (Anne-Sophie Barthet)

Anne-Sophie Barthet "décçue" après sa 12e place dans le combiné alpin des mondiaux de Saint-Moritz. © Radio France - Richard Vivion

Romane Miradoli (Flaine), l’autre française engagée dans ce combiné, est encore plus loin (16e).

Doublé suisse

Dans les tribunes, les centaines de spectateurs suisses ont pu agiter leurs drapeaux rouge et blanc. Wendy Holdener leur a offert la première médaille d’or de ces mondiaux. Un bonheur partagé avec sa compatriote Michelle Gisin. Les deux jeunes femmes (23 ans) sont amies dans la vie. "C'est génial de partagé cela ensemble", a déclaré la médaillée d'argent dont l'autre particularité est d'avoir décroché une médaille trois ans après le titre olympique (en descente) de sa soeur Dominique. L'autrichienne Michaela Kirchgasser complète le podium, une médaille de bronze à 31 ans.

Lara Gut blessée

C’est aussi le premier doublé suisse de ces mondiaux disputés à la maison. Un bonheur arrivé quelques heures seulement après l'annonce de la blessure de Lara Gut. La chouchoute de l'équipe des fans et la meilleure skieuse de l'équipe helvétique s’est blessée lors de l’entrainement de la manche de slalom. Touchée au genou gauche, rupture du ligament croisée et lésion au ménisque, elle a été évacuée par hélicoptère et hospitalisée. Mardi, elle avait remporté la médaille de bronze du super G.

Uuuh, das sieht gar nicht gut aus! @Laragut hat sich das linke Knie ganz schön verdreht ... #getwellsoon

La Suisse en tête du tableau des médailles (après trois épreuves sur onze)