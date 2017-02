Ski – Mondiaux 2017 : en équipe pour une première médaille ?

Après la déconvenue d’Alexis Pinturault hier lors du combiné (10e) des championnats du monde de ski à Saint-Moritz, les skieurs français comptent sur l’épreuve par équipe (à partir de midi) pour décrocher, enfin, leur première médaille.

Quatre skieurs, deux hommes et deux femmes, par équipe. A chaque tour, deux pays s’affrontent en quatre manches, deux duels féminins et masculins (le meilleur chrono en cas d’égalité) et cela jusqu’à la finale. Voilà pour le principe de cette épreuve par équipe apparue en 2005 lors des mondiaux à Bormio (Italie). Un temps décriée, aujourd’hui, elle est entrée dans les mœurs et sera même discipline olympique en 2018 à Pyeongchang (Corée du Sud).

Spectaculaire et appréciée par le public, les skieurs ont eux aussi appris à apprécier l’épreuve par équipe (Nation Team Event). "On est aussi aux championnats du monde pour représenter sa nation et j’aime bien le concept, la compétition direct avec l’adversaire", reconnait Tessa Worley, la skieuse du Grand Bornand.

C’est une ambiance différente et une discipline qui commence à se développer." (Tessa Worley)

La composition de l’’équipe de France pour le National Team Event

Adeline Baud-Mugnier (Les Gets)

Tessa Worley (Le Grand Bornand)

Matieu Faivre (Isola 2000)

Alexis Pinturault (Courchevel)

(remplaçants : Nastasia Noens (Nice) et Julien Lizeroux (La Plagne))

Au premier tour l’équipe de France sera opposé à la Russie.

Si tout va bien, la France devrait retrouver l'Autriche de Marcel Hirscher en 1/2 finale. - www.fis-ski.com

