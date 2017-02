Ski – Mondiaux 2017 : Erik Guay (Can) sacré à Saint-Moritz, Alexis Pinturault 6e du super G

Le canadien Erik Guay a remporté cet après-midi à Saint-Moritz (Sui) le super G des championnats du monde de ski. Il a devancé norvégien Jansrud et son compatriote Manuel Osborne-Paradis. Alexis Pinturault, premier français, termine à la 6e place.

C’est la première belle histoire de ces mondiaux. Il y a douze jours en Allemagne, Erik Guay chutait lourdement sur le dos lors de la descente de Garmsich Partenkirschen (voir vidéo ci-dessous). Quelques heures après cette terrible frayeur, le skieur canadien remerciait, sur les réseaux sociaux, son gilet air bag de lui avoir évité le pire. Aujourd’hui, à Saint-Moritz, le québécois du Mont Tremblant a démontré qu’il avait tourné la page en s’offrant une deuxième médaille d’or mondiale. Six ans après un titre en descente, il est monté sur le toit du monde en super G.

Depuis 2011, j’ai tellement connu de chutes et de blessures que c’est exceptionnel. A l’arrivée j’ai vu la foule et heureusement que j’avais mes lunettes car j’avais les larmes aux yeux." (Erik Guay, champion du monde de super G)

Something to keep you entertained, I'm ok just a bit banged up. https://t.co/h6NbF7VyEj — Erik Guay (@erikguay) January 27, 2017

Derrière Erik Guay et ses 35 ans, le plus vieux champion du monde de l’histoire, le norvégien Kjetil Jansrud a pris la médaille d’argent. Et sur la 3e marche du podium, un autre canadien. Manuel Osborne-Paradis. Un nom prédestiné pour celui qui va fêter, aujourd’hui, ses 33 ans avec une médaille de bronze.

Pinturault satisfait

Aujourd’hui, les cowboys, le surnom de cette équipe canadienne, ont frappé fort. "Ils étaient intouchables", a commenté Alexis Pinturault. Meilleur français de ce super G des mondiaux avec une 6e place, le skieur de Courchevel explique être satisfait de sa course et d’avoir réussi son entrée dans les championnats du monde (c’est son meilleur résultat en super G cet hiver). "C’était rectiligne, très peu de virages donc pour moi c’était dur de pouvoir tirer mon épingle du jeu."

La seule place que j’aurai pu aller tirer de mieux c’était la 4e . Sur les championnats du monde on cherche des médailles mais il faut aussi savoir faire le dos rond et on ne peut pas non plus être un Superman." (Alexis Pinturault, 6e du super G)

Alexis Pinturault termine à la 6e place du super G des mondiaux de Saint-Moritz (Sui). © Radio France - Richard Vivion

Les trois autres français engagés dans ce super G terminent au-delà de la 10e place. Blaise Giezendanner (Chamonix) est 14e, Adrien Théaux (Val Thorens) 16e et Brice Roger (La Plagne) 18e.