Ski – Mondiaux 2017 : Grange et Lizeroux, les vétérans du slalom ont de beaux restes

Le double champion du monde (2011 et 2015) Jean-Baptiste Grange a 32 ans, Julien Lizeroux 37 ans et ils seront au départ du slalom des mondiaux de ski, aujourd’hui, à Saint-Moritz (Suisse). Et si les deux anciens ne font pas partie des favoris, ils espèrent bien bousculer les plus jeunes.

En équipe de France, les plus jeunes les surnomment les "papys". Jean Baptiste Grange (Valloire) rappelle régulièrement qu’il est beaucoup moins vieux que son collègue. Pas de problème, Julien Lizeroux assume son statut. Mais ne lui parlez pas (encore) de retraite, le skieur de La Plagne s’amuse sur les skis et n’a pas envie de mettre la flèche. Et ses résultats plaident pour lui. Quatrième à Schladming (Aut), 5e à Wengen (Sui), il débarque à Saint-Moritz (Sui) avec l’étiquette de deuxième meilleur slalomeur français, juste derrière Alexis Pinturault.

"Moi j’ai juste envie de profiter de l’évènement. Je suis heureux d’être là et de jouer", indique Julien Lizeroux double médaillé d'argent (combiné et slalom) lors des mondiaux de Val d'Isère en 2009. "Je ne regarde pas ce que font les autres, je reste centré sur moi. C’est vrai que j’ai plus d’expérience. Je construis mes slaloms sur mon ski mais il y a aussi pas mal de tactique sur la reconnaissance de la piste et sur la conaissance de mon corps. Je suis un compétiteur et j’ai envie de bien faire."

Il y a 4 ou 5 ans, si on m'avait dit que je serais revenu à ce niveau là, je ne l'aurais pas cru." (Julien Lizeroux)

Champion du monde en titre

Jean-Baptiste Grange lui est dans la peau du champion en titre (2015 à Vail aux Etats-Unis). Il est même double champion du monde puisqu'il avait déjà été sacré en 2011. "Les médailles sont chez moi, je les ai regardées avant de partir, dit-il. Mais je n’ai rien à défendre." Le slalomeur de Valloire ne fait plus partie des favoris, 14e c'est son meilleur résultat cet hiver en coupe du monde. Mais avec lui qui sait ? "On frémit toujours un peu quand on aborde ces grands évènements. Maintenant si mon 100% dimanche c’est un top 10, il faudra aussi savoir se contenter de cela."

Je ne suis pas aujourd'hui dans la position de défendre un titre." (Jean-Baptiste Grange)

