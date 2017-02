Ski – Mondiaux 2017 : incroyable Marcel Hirsch-Or !

Il est incontestablement le seigneur du ski. Aujourd’hui à Saint-Moritz, l’Autrichien Marcel Hirscher a survolé le slalom des mondiaux et remporté une deuxième médaille d’or après celle du géant. Le sacre d’un génie observé de très loin par les skieurs français, encore une fois décevants.

Il peut lever les bras et serrer les poings. Marcel Hirscher est encore sur la plus haute marche du podium. Après un premier titre de champion du monde conquis vendredi dans l’épreuve du géant, l’ogre autrichien insatiable et toujours mort de faim, n’a laissé à personne le droit de le priver d’un deuxième sacre en vingt-quatre heures. "Ce qu’il a réalisé est exceptionnel, explique Julien Lizeroux. Il est à la pointe à la fois dans la performance et dans la manière de faire. Physiquement c’est un monstre, tactiquement c’est une machine. Au niveau du matériel il réalise un développement monstrueux. Et puis, il ne fait quasiment jamais d’erreur. Plus il met d’énergie, plus il va vite moins et moins il fait de faute alors que le commun des mortels, comme moi aujourd’hui, c’est l’inverse." Le skieur de La Plagne est admiratif. Lui, il n’a pas terminé la seconde manche de ce slalom.

Ce qui me fout les boules c’est la manière. Il faut jouer et là, j’étais à l’envers. » (Julien Lizeroux)

Marcel est donc presque irréel tant il domine son sujet. Dès la première manche aujourd’hui, il a sonné son plus sérieux rival. Le norvégien Henrik Kristoffersen, vainqueur de cinq slaloms sur huit cet hiver et qui s’est vu trop beau trop vite, était relégué à 0,64 sec. Un gouffre impossible à combler face à la machine Hirscher. L’autrichien s’est finalement imposé devant son compatriote Manuel Feller (24 ans) et l’allemand Felix Neureuther (32 ans).

Les Français loin derrière

Pour les Français le bilan de ce slalom n’est pas bon. Victor Muffat-Jeandet (Val d’Isère), Robin Buffet (La Clusaz) et Jean-Baptiste Grange (Valloire, champion du monde en 2011 et 2015) sont les seuls à apparaitre dans le classement respectivement aux 17e, 18e et 23e places. Comme Julien Lizeroux, Alexis Pinturault est sorti de piste mais lui dès la première manche. La galère jusqu’au bout pour le skieur de Courchevel.

A Saint-Moritz (Sui), Julien Lizeroux (La Plagne) n'a pas terminé la seconde du slalom des mondiaux. © Radio France - Richard Vivion

L’Autriche coiffe sur le fil la Suisse au tableau des médailles. La France avec seulement deux médailles d’or est quand même sur le podium.