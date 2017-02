Ski – Mondiaux 2017 : la descente masculine annulée en raison du brouillard

Il n’y a pas eu de course aujourd’hui à Saint-Moritz. Une nappe de brouillard scotché sur une partie de la piste a contraint les organisateurs à annuler la descente hommes des mondiaux de ski. Elle pourrait être reprogrammée demain ou … mercredi.

Le Serpent du Maloja a été le plus fort. Le Serpent du Maloja ou "Maloja Schlange" comme les locaux l’appellent, c’est un phénomène météorologique bien connu à Saint-Moritz. Une nappe de brouillard qui remonte du fond de la vallée et qui stagne sur la montagne. Grand bleu au départ de la descente à 2 840m d’altitude. Ciel éclatant dans l’aire d’arrivée, 800m plus bas, mais le fameux Serpent entre les deux. Impossible dans ces conditions de lancer la course. A 14h30, la nouvelle est tombée. La descente masculine des mondiaux est annulée.

Due to persistent fog today's Men's DH has been postponed to another day.More details to come at TCM tonight at 18. #stmoritz2017 #fisalpine — St. Moritz 2017 (@StMoritz2017) February 11, 2017

Livraison de jambon beurre en hélico

Initialement prévue à midi, les 57 skieurs ont donc dû patienter plus de deux heures trente au sommet. "C’est notre sport, c’est comme ça", sourit Guillermo Fayed. Le descendeur de Chamonix raconte que là-haut, l’ambiance était bonne. "Ils nous ont même fait monter des sandwichs en hélicoptère." Jambon beurre pour lui. "Je ne te raconte pas le prix de revient du morceau de pain".

