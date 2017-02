Ski – Mondiaux 2017 : le "missile" Mikaela Shiffrin pour la 3e fois en or

Impressionnante ! A Saint-Moritz (Suisse), l’américaine Mikaela Shiffrin a survolé le slalom des championnats du monde. A 21 ans, c’est déjà son troisième titre mondial. Elle a devancé Wendy Holdener (Sui) et Frida Hansdotter (Sue). Nastasia Noens (Fra) est 12e.

Dans les tribunes, les milliers de spectateurs en ont eu pour leur argent. Ciel bleu et soleil pour l’ambiance et sur la piste, le bonheur pour ces fans de ski de voir évoluer un phénomène. Parce que oui, Mikaela Shiffrin est hors-normes et l’américaine l’a encore prouvé aujourd’hui. Meilleur temps de la première manche, mais avec seulement 0,38 seconde d’avance sur Wendy Holdoner (Sui) elle a enfoncé la pédale d’accélérateur sur le seconde tracé. Résultat 1,64 à l’arrivée. Un gouffre ! A seulement 21 ans, la skieuse de Vail dans le Colorado est devenue la première slalomeuse depuis 1939 à enchainer trois titres mondiaux consécutifs. "Aujourd’hui, je ne pense pas à cela, je suis simplement heureuse", a-t-elle simplement commenté.

Au départ de la seconde manche, j’ai entendu la foule acclamer Wendy (Holdener)… je ne suis dit « Go for it » !"

ECOUTEZ la réaction de Mikaela Shiffrin, trois fois championne du monde slalom. Partager le son sur : Copier

La meilleure française, Nastasia Noens, est 12e

Deuxième derrière le missile Shiffrin lancé à pleine vitesse et intouchable, c’est un peu comme si Wendy Holdener était devenu la championne du monde du reste de la planète slalom. Une médaille d’argent que la suissesse accueille avec un large sourire d’autant qu’elle vient s’ajouter à celle en or du combiné. La suédoise Frida Hansdotter complète le podium. Déception en revanche pour la plus française des slovaques. Véronika Velez-Zuzulova (3e temps de la première manche), épouse de l’un des entraineurs de Tessa Worley, est sortie de piste.

Le podium du slalom féminin des mondiaux à Saint-Moritz. Shiffrin (au centre) entourée pour Holdener (à gauche) et Hansdotter. © Maxppp -

Et les françaises ? On retiendra surtout la 12e place de Nastasia Noens. La niçoise, de retour de blessure, a fait avec ses moyens. Anne-Sophie Barthet (Courchevel) est plus loin, à la 23e place. Adeline Baud-Mugnier (Les Gets) a enfourché lors du second tracé.

Je suis vraiment bien déçue (…) Le bilan de ces mondiaux ? J’ai quand même une médaille d’or par équipe autour du coup" (Adeline Baud-Mugnier)

ECOUTEZ la réaction d'Adeline Baud-Mugnier après le slalom des mondiaux de ski à Saint-Moritz (Sui). Partager le son sur : Copier

Adeline Baud-Mugnier (Les Gets) lors de la première manche du slalom des mondiaux à Saint-Moritz (Sui). © Maxppp -

Le classement complet du slalom féminin des mondiaux de ski à Saint-Moritz en cliquant ICI.

Au classement des médailles, la Suisse est toujours en tête ! (après 11 épreuves sur 12)