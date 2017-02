Ski – Mondiaux 2017 : Nicole Schmidhofer championne du monde de super G, Tessa Worley 8e

C’est la première surprise des 44e mondiaux de ski alpin. Aujourd’hui à Saint-Moritz (Suisse), l’autrichienne Nicole Schmidhofer est devenue championne du monde de super G en dominant l’ensemble des favorites. Tessa Worley, première française, termine à la 8e place

Les spécialistes avaient misé sur Lindsey Vonn. L’américaine aux 77 victoires en coupe du monde n’a même pas franchi la ligne d’arrivée, sortie de piste après une trentaine de secondes de course. Le public lui attendait sa star, Lara Gut. Mais à domicile, la suissesse n’a pas réussi à trouver le bon feeling sur cette piste de la station des Grisons. Résultat, une troisième place un peu amère pour celle qui, depuis le début de l’hiver, domine cette discipline du super G. Devant elle, Tina Weirather décroche sa toute première médaille mondiale, de l’argent pour la skieuse du Liechtenstein.

Les favorites au tapis, Nicole Scmidhofer a sauté sur l’occasion pour sortir de l’ombre. L’autrichienne a réalisé la course de sa vie avec à la clé le premier titre de championne du monde de ces mondiaux. Une première victoire en carrière aussi pour cette skieuse de 27 ans qui jusque-là n’avait que deux lignes à son palmarès. Deux podiums en coupe du monde, le premier en 2013 et le second en 2014.

Tessa Worley déçue

Schmidhofer, Weirather et Gut, voilà le premier podium de ces championnats du monde. Derrière, Tessa Worley hésitait entre la satisfaction d’avoir débuté ces mondiaux et la déception de sa place du jour. La skieuse du Grand Bornand termine à la 8e place. "Aux championnats du monde, on n’a pas envie de terminer entre trois et dix, malheureusement c’est ma place", lâchait-elle dans l’aire d’arrivée. "Maintenant c’était super excitant d’être au départ de cette première épreuve et je vais revenir la semaine prochaine avec bien les crocs." Rendez-vous est pris. La semaine prochaine, ce sera le jeudi 16 février avec le géant. Sa discipline forte, celle dont elle occupe actuellement la tête du classement de la coupe du monde et celle dans laquelle elle avait été sacrée championne du monde un certain 14 février 2013.

Oui, je suis déçue par cette 8e place à des championnats du monde." (Tessa Worley)

Derrière Tessa Worley, les deux autres françaises engagées dans ce super G termine au-delà de la 15ème place. Romane Miradoli (Flaine) est 16e et Tiffany Gauthier (Tignes) 23e.

