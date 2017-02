Ski – Mondiaux 2017 : un dimanche, deux descentes

Programme chargé aujourd’hui à Saint-Moritz. La descente homme reportée hier en raison de la météo a été reprogrammée à 13h30. Un peu plus tôt (11h15), la descente féminine tiendra en haleine les milliers de spectateurs attendus dans les tribunes.

Programme chamboulé à Saint-Moritz. La descente hommes des championnats du monde annulée hier en raison d’une nappe de brouillard persistante sur une portion de la piste a dû être décalée à ce dimanche. Le départ sera donc donné à 13h30. Et pas après. Impossible de le retarder plus tard dans l’après-midi, la faute aux championnats du monde de biathlon et à une question de droits télé. Si ce dimanche, la météo devait encore jouer les trouble-fête, elle pourrait-être reportée à mercredi.

Hier, les skieurs ont patienté durant plus de trois heures à 2 800 m d’altitude en attendant un hypothétique départ. "Cela les a fatigués surtout mentalement", indique Xavier Fournier. Pour l’entraineur des descendeurs français, la récupération sera importante. _"Celui qui gagnera aujourd’hui sera celui qui aura le mieux géré cette attente."

_

Après l'annulation d'aujourd'hui à cause du brouillard, la Descente est reporté à demain dimanche!

Départ 13h30 et dossard 3.

Ils seront quatre français au départ : Adrien Théaux (Val Thorens), Johan Clarey (La Clusaz), Guillermo Fayed (Chamonix) et Brice Roger (La Plagne)

La nouvelle liste de départ de la descente masculine des mondiaux en cliquant ICI.

Descente féminine à 11h15

Pour permettre aux hommes d’en découdre, les organisateurs des championnats du monde n’ont pas eu le choix. Pour faire rentrer deux descentes dans la même journée, ils ont dû avancer le départ de la descente féminine. Initialement prévue à midi, il se fera à 11h15. Et elles ne seront que deux françaises en piste. Romane Miradoli (Flaine) et Tiffany Gauthier, deux jeunes skieuses, sans espoir de podium mais qui ont été sélectionnées pour emmagasiné de l’expérience. Mais il faut bien avouer que cette saison l’équipe de France féminine de vitesse brille par son absence de résultat. En coupe du monde, le meilleur résultat d’une bleue est une triste 23e place (Tiffany Gauthier). Décevant alors qu’il y a quatre ans, Marion Rolland décrochait un titre de championne du monde de descente.

Romane Miradoli (à droite) et Tiffany Gauthier lors de la reconnaissance de la piste de descente à Saint-Moritz. © Radio France - Richard Vivion

Les favorites de la descente féminine :

Ilka Stuhec (Slovénie) Lindsey Vonn (Etats-Unis) Fabienne Suter (Suisse) Sofia Goggia (Italie)