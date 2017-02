Ski – Mondiaux 2017 : une descente en or pour Beat Feuz, Brice Roger est 10e

A Saint-Moritz, devant plus des milliers de fans suisses en ébullition, Beat Feuz est allé décrocher le titre de champion du monde de descente. Il a devancé Erik Guay (Can) et Max Franz (Aut). Le premier français, Brice Roger, termine à la 10e place.

"Il avait une pression de malade, toute une nation derrière lui alors réussir à résister à tout cela … c’est balaise." Dans l’aire d’arrivée, Johan Clarey est admiratif. Le descendeur de La Clusaz regarde la foule, plus de 35 000 spectateurs, acclamer le héros du jour. Les "Hop Suisse" n’en finissent plus de résonner dans les tribunes. Beat Feuz peut savourer son succès sous les yeux de Mr Roger Federer, spectateur VIP du triomphe de son compatriote.

Les 35 000 fans suisses ont vibré et acclamé le nouveau champion du monde de descente, Beat Feuz. © Radio France - Richard Vivion

Le lendemain de ses 30 ans, celui qui est surnommé Kugel Blitz (Boule de Foudre??!!!) a réussi ce pourquoi il s’était préparé. Gagner la plus prestigieuse des médailles d’or dans des championnats du monde disputés à la maison. Le suisse est le nouveau champion du monde de descente. Et en plus, ce titre reste propriété suisse. Beat Feuz succède à Patrick Kueng qui avait été sacré en 2015 (à Vail Beaver Creek)

Et de deux pour Guay

Beat Feuz peut donc savourer. Et derrière lui, Erik Guay lui aussi affiche un large sourire. Après son titre de champion du super G (mercredi 8 février), le canadien s’offre une deuxième breloque. Celle-là est en argent. L’autrichien Max Franz complète ce podium mondial.

Les français décevants

Les français eux n’ont pas été à la fête. Johan Clarey est sorti de piste. Guillermo Fayed (Chamonix) et Adrien Théaux (Val Thorens), respectivement 14e et 23e, ont été gênés par une nappe de brouillard. Brice Roger 10e est celui qui s’en sort le mieux. Le bilan du jour des bleus déçoit Fabien Saguez. Le directeur technique national de la Fédération Française de Ski regrette un manque d’implication de ses garçons.

Je n’ai vu aucun de nos skieurs assumer ce qu’ils devaient assumer aujourd’hui. Ce n’est pas de la colère mais de la déception." (Fabien Saguez, DTN de la FFS)

ECOUTEZ Fabien Saguez, DTN de la Fédération française de ski. Partager le son sur : Copier