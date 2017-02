Ski – Mondiaux 2017 [Vidéo] Fabien Saguez : "le bilan de l’équipe de France est décevant"

Hier à Saint-Moritz (Suisse), l’équipe de France de ski a bouclé ses championnats du monde avec un compteur bloqué à deux médailles d’or, un bilan très insuffisant. Entretien avec le Directeur technique national de la Fédération française de ski.

Fabien Saguez, deux médailles d’or alors que vous aviez misé sur cinq médailles dont deux titres, quel bilan faites-vous de ces mondiaux à Saint-Moritz (Sui).

Le bilan global est extrêmement contrasté, voir même décevant et cela malgré deux belles médailles d’or (Tessa Worley en Géant et par équipe). C’est le contraste d’avoir fait deux titres tout en étant frustré de ne pas avoir réussi à jouer dans tout un tas de disciplines ou l’on pouvait aller chercher des médailles. Nous avons vraisemblablement pas été très bons dans l’approche de ces mondiaux et moi, je n’ai pas été bon sir mon management. Maintenant, nous allons devoir nous poser les bonnes questions pour aborder, l’année prochain, les Jeux Olympiques de Pyeongchang (Corée du Sud) dans un autre état d’esprit avec peut-être aussi, un enchainement différent dans les semaines précédentes ce grand rendez-vous.

Comment expliquer le contraste ces championnats du monde avec les bons résultats engrangés lors des weekends de coupe du monde (18 podiums dont 9 victoires)

Je l’avais dit dès cet automne, on est jamais autant en danger qu’après avoir fait saison comme celle de l’année dernière et en plus, nos skieurs ont attaqué cet hiver encore plus fort. C’est ça qui nous met en danger. Nous sommes est presque une grande nation du ski mais pas encore tout à fait une grande. Nous avons posé les fondations de la maison, c’est-à-dire être très solides en coupe du monde et cela fonctionne très bien. Après, il y a le « mode grands évènements » et là il faut que nous arrivions à développer un état d’esprit radicalement différent sans changer la façon de skier mais que l’état d’esprit, la partie psychologique prépondérante sur ce genre de rendez-vous, soit tout autre pour être plus forts (…) c’est peut-être là-dessus que nous devrons travailler.

Et il y a le cas Alexis Pinturault. Le favori qui passe au travers et qui fait basculer le bilan de bon à mauvais. Comment gérer ce problème ?

Alors le cas "Pintu" (il réfléchit) Alexis a fait sa meilleure course le premier jour de ces mondiaux à Saint-Moritz (c’était une 6e place dans la super G). Le reste du temps, il a été l’ombre de lui-même. Malheureusement, je pense qu’il y a des choses qu’il faut que l’on remette en place avec lui. Il faut qu’il se serve plus du collectif pour, dans ce type de rendez-vous, étaler la pression. Nous devons aussi remettre du liant entre tout le monde et être encore plus solidaire. Quand on fait toutes les disciplines comme Alexis, il y a moment ou un autre où l’enchainement use mentalement. Pour qu’il puisse conserver de la fraicheur mentale, il faudra peut-être aussi adopter une stratégie différente à l’approche des grands évènements.

L’Autriche coiffe sur le fil la Suisse au tableau des médailles. La France avec seulement deux médailles d’or est quand même sur le podium.