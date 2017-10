Nastasia Noens : "Ça fait du bien de remonter sur les skis en étant en forme"

La coupe du monde de ski alpin est de retour ce week-end. Premier géant de la saison à Sölden en Autriche. La skieuse niçoise Nastasia Noens, spécialiste du slalom, va devoir attendre le 11 novembre pour rechausser les skis en compétition. Elle est actuellement en stage à Tignes. Interview.

La coupe du monde de ski alpin reprend ses droits. Premier étape ce week-end à Sölden en Autriche pour le géant. Le skieur d'Isola 2000, Mathieu Faivre, sera au départ de la première manche ce dimanche. Pour les spécialistes du slalom, il va falloir patienter encore quelques jours. Le coup d'envoi de la saison sera donné le week-end des 11 et 12 novembre à Levi, en Finlande.

Premier rendez-vous coché sur son calendrier par Nastasia Noens. La skieuse de l'Interclub Nice grièvement blessée au genou droit (rupture du ligament croisé antérieur) en mars 2016 a fait son retour à la compétition en février dernier. L'azuréenne a pris la douzième place du championnat du monde. Avant de démarrer sa nouvelle saison avec le Jeux Olympiques d'hiver en vue, Nastasia Noens a répondu à nos questions. Supportrice du Gym, elle était l'invité de France Bleu Azur à la mi-temps de PSG - Nice (3-0), ce vendredi soir.

La skieuse niçoise Nastasia Noens en stage à Tignes se confie avant le début de saison. Copier

Vous êtes actuellement en stage à Tignes, comment ça se passe ?

"Les conditions sont plutôt bonnes, on fait de bons entraînements pour préparer ce début de saison et la première course qui arrive assez vite maintenant. Si ma préparation se déroule correctement, je serai le 11 novembre prochain à Levi en Finlande pour le premier slalom de la coupe du monde."

Tout simplement ça me redonne le sourire 🎿🐢💨 🤗 retour sur les skis !!! #sunnyday #😊 #EquipeDeFranceDouane #TimeToPlay A post shared by Nastasia Noens (@nastasianoens) on Oct 26, 2017 at 12:07am PDT

Votre grave blessure au genou est derrière vous ?

"L'année dernière je suis revenue en cours de saison. Je n'ai fais que trois courses. L'année a été compliquée. Mais là, j'ai pu faire une préparation normale. Et ça fait du bien de se retrouver physiquement, de remonter sur le skis en étant en forme."

En février prochain, en Corée du Sud, auront lieux les JO. C'est le grand rendez-vous de l'année ?

"Oui c'est sûr. On en parle beaucoup. Mais avant cela il y a plusieurs étapes de coupe du monde où il faut que je retrouve mon niveau pour arriver dans les meilleures dispositions. Ces Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang sont un rendez-vous incontournable de la saison."

Supportrice de l'OGC Nice, vous arrivez à suivre les aiglons en compétition ?

"Là ça va devenir un peu plus compliqué. J'ai pu assister à deux matches en début de saison quand j'étais à Nice. Malgré que ça soit un compliqué pour eux, je reste supportrice du Gym. Je suis un peu inquiète, mais j'ai hâte que la tendance s'inverse. Et je pense que quand ils auront retrouvé leur joueurs blessés ça ira mieux."