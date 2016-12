SKI | Quatrième podium consécutif pour Tessa Worley en coupe du monde

La puce du Grand Bornand a encore frappé ! Comme mardi, Tessa Worley termine deuxième du slalom géant de Sommering en Autriche ce mercredi. Son quatrième podium consécutif dans la discipline cet hiver.

Plus rien n'arrête Tessa Worley, même pas la neige, le brouillard et le vent qui ont perturbé le géant de Sommering ce mercredi. Dans des conditions difficiles, la skieuse du Grand Bornand termine, comme mardi, deuxième du second géant en deux jours organisé dans la station autrichienne. A nouveau devancée par l'américaine Mikaela Shiffrin, la haut-savoyarde signe son quatrième podium consécutif dans la discipline en un mois, après avoir remporté les géants de Killington (USA) et Sestrières (ITA).

"J'ai souffert dans la deuxième manche". Tessa Worley

Dans la raquette d'arrivée, Tessa Worley n'affichait pourtant pas le même sourire que la veille à l'issue des deux manches, "complètement étonnée" par sa deuxième place : "J'ai souffert dans la deuxième manche, je me suis fait secouée de tous les cotés. Je n'ai pas réussi à faire le ski que je voulais dans ces conditions, mais elles étaient les mêmes pour tout le monde. J'ai été très surprise de voir que j'étais quand même devant. Monter à nouveau deux fois sur le podium, c'est bien, mais je ne calcule pas, je prends les courses les unes après les autres".

Toujours en tête dans la course au petit globe

Grâce à ce nouveau podium, Tessa Worley reste en tête de la coupe du monde de géant, mais l'écart avec Mikaela Shiffrin, qui a signé deux victoires en deux jours, se réduit. La haut-savoyarde compte désormais 35 points d'avance sur l'américaine.

Inquiétudes pour Taina Barioz

Dans le camp français, l'iséroise Coralie Frasse Sombet, qualifiée de justesse, a réalisé une très belle remontée en passant du 30e au 11e rang (+1.24), égalant sa meilleure performance, réalisée à Sölden en ouverture de la saison. Adeline Baud Mugnier des Gets a terminé 20e (+2.17).

La mauvaise nouvelle de la journée est en revanche venue de la skieuse de Courchevel Taïna Barioz. Seizième à l'issue du premier tracé, la skieuse de 28 ans a chuté au cours du second et "souffre de douleurs au genou droit", selon la Fédération française de ski (FFS). "Elle va être rapatriée en France pour des examens", a tweeté la FFS à l'issue de la course.

La coupe du monde féminine de ski alpin se poursuit jeudi à Sommering avec un slalom. Les hommes eux ont un combiné alpin (descente + slalom) au programme à Santa Catérina en Italie, où la descente prévue ce mercredi a été annulée en raison des conditions météo.