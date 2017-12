Ski : "super Marcel" Hirscher survole le slalom de Val d’Isère

Sous un déluge de neige, Marcel Hirscher a remporté ce dimanche le slalom de Val d’Isère, épreuve comptant pour la coupe du monde de ski alpin. Les français Julien Lizeroux et Jean-Baptiste Grange sont 12e et 13e. Alexis Pinturault a enfourché.

Les flocons de neige humide qui collent au masque, la poudreuse qui s’invite par endroit entre les piquets… il en fallait beaucoup plus aujourd’hui pour empêcher un nouveau sacre du Roi Hirscher. L’autrichien, seulement 8e chrono de la première manche de ce slalom de Val d’Isère (+0,55sec sur l’italien S Gross), a ensuite livré un véritable récital sur le second tracé. Imperturbable, le métronome a dompté la Face de Bellevarde. Une habitude pour lui, il en est déjà à son 6e succès dans la station avaline (4 en géants, 2 en slaloms).

Les bleus loin derrière

Derrière "super Marcel", le norvégien Henrik Kristoffersen (2e) et le suédois Andre Myhrer (3e) ont été les seuls à limiter la casse. Dans le clan tricolore, il n’y a pas eu de miracle. Absents des podiums en slalom de coupe du monde depuis janvier 2014 (victoire d’Alexis Pinturault à Wengen en Suisse), les français terminent loin du vainqueur. A 38 ans, Julien Lizeroux est encore une fois le meilleur bleu (12e) juste devant Jean-Baptiste Grange (13e). Alexis Pinturault, 9e de la première manche, a enfourché lors du second tracé. Seule note positive, la 20e place de Clément Noel. A 20 ans et pour son quatrième départ en coupe du monde, le vosgien d’origine aujourd’hui membre du Club des sports de Val d’Isère, a marqué ses premiers points au plus haut niveau.

C’est l’une des courses où je voyais le moins (…) avec deux tracés très tournants." Julien Lizeroux

