Ski | Tessa Worley décroche le globe de géant : "c’est un hiver parfait et il y a beaucoup de fierté"

En terminant dimanche à la 5e place du dernier géant de l’hiver à Aspen (États-Unis), Tessa Worley a remporté la coupe du monde de la discipline et le globe de cristal qui va avec. A 27 ans, la skieuse du Grand-Bornand signe un exploit qu’aucune skieuse française n’avait plus réalisé depuis 2003.

Un cri de joie. "Franchement, beaucoup de soulagement que cette saison soit terminée !". De l’autre côté de l’Atlantique, dans les montagnes du Colorado, Tessa Worley peut enfin se lâcher. Quelques minutes plus tôt, la "puce" du Grand-Bornand a décroché la 5e place du dernier géant de l’hiver. Certes sur la piste d’Aspen, elle n’a pas gagné, certes n’a pas enchainé un huitième podium consécutif en coupe du monde mais qu’importe. L’essentiel, son objectif depuis le début de l’hiver, est atteint. A 27 ans et un peu plus d’un mois après son deuxième titre de championne du monde (16 février 2017 à Saint-Moritz en Suisse), elle a remporté son premier globe de cristal avec 85 points d’avance sur l’américaine Mikaela Shiffrin.

Je commence à me rendre compte que c’est un hiver parfait. Je suis contente de la manière, de mon engagement, de mon travail. C’est génial et je suis fière d’en être là aujourd’hui." - Tessa Worley

Super @TessaWorley qui n'a pas craqué pour s'offrir le globe de cristal en géant pic.twitter.com/hsucaJ50RN — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) March 19, 2017

La saison de coupe du monde de Tessa Worley en chiffres (sur 9 géants disputés) :

3 victoires (Killington, Sestrière et Maribor)

3 fois deuxième (Semmering, Semmering et Kronplatz)

1 fois troisième (Squaw Valley)

1 fois cinquième (Aspen)

1 fois sixième (Sölden)

Le classement final de la coupe du monde de géant

Une première depuis 2003

En décrochant ce globe de cristal, Tessa Worley met fin à une longue période de disette pour le ski féminin français. Depuis Carole Montillet en 2003 (Super G), plus aucune skieuse tricolore n’avait réussi une telle performance. Et il faut remonter à 1993 et Carole Merle pour retrouver le dernier globe français en géant. Un résultat salué par Romain Velez, le patron du groupe technique féminin. "Cet hiver, Tessa est la grande dame du géant."

Elle a réalisé une énorme saison. Et en plus ce qui a été dure pour elle, c’est que par le passé, elle a déjà perdu le globe dans des conditions similaires, à deux courses de la fin. Cela lui a rajouté de la pression et (…) mentalement il faut être très fort." - Romain Velez, entraineur de Tessa Worley

Tessa Worley (Grand-Bornand)

27 ans (née le 4 octobre 1989)

Championne du monde en 2013 et 2017

11 victoires en coupe du monde

20 podiums en coupe du monde

Blessée au genou en décembre 2013

Domination italienne

Le dernier géant de l’hiver à Apsen a été dominé par les italiennes qui ont signé un triplé. Federica Brignone s’est imposée devant Sofia Goggia et Marta Bassino.