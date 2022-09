SM Caen - Cinq choses à savoir sur Noé Lebreton

Noé Lebreton a grandi à La Haye-Pesnel dans la Manche. c'est là qu'il a touché ses premiers ballons de foot avant d'être interne en Sport étude, au collège Pierre Aguiton à Brécey.

Joueur d'Avranches à partir des U9, il a rejoint il y a cinq ans la préformation du SM Caen et depuis cet été il a réussi à se faire une place dans le groupe pro caennais (quatre apparitions dans le groupe).

Il a été champion régional d'Athlétisme

"Je suis dans le Sport depuis tout petit. J'ai fait en même temps du Football et de l'Athlétisme au début. Et j'ai ensuite dû faire un choix parce que cela devenait un peu plus sérieux.

Je faisais surtout du cross, sur les longues distances. J'ai fais les championnats de France UNSS et autres. J'avais un bon petit niveau (sourire). J'ai fini champion régional. Comme c'est ma passion, j'ai choisi le Football. C'est à mes yeux le meilleur sport du monde."

Il a toujours joué à l'extérieur et n'a pas encore marqué un pt avec les Pros

Après avoir connu sa première apparition en Ligue 2 à Rodez (2-0), Noé a fait deux rentrées cette saison au Havre (2-1) et à Grenoble (1-0). Il a donc connu trois défaites. "C'est vrai, c'est ce que j'ai remarqué. On va dire que je n'ai pas de chance. J'aimerai rentrer et avoir la victoire au bout. Ce serait mieux pour moi et mieux pour l'équipe."

Il n'a pas encore joué non plus en match officiel à d'Ornano. "Si je dois rentrer à d'Ornano ou à l'extérieur, c'est la même chose pour moi relativise Noé. Après, jouer à domicile devant nos supporters ce serait magnifique. Dès que tu arrives au Centre de formation, tu as cet objectif de jouer avec les professionnels à d'Ornano. Quand tu viens les voir jouer tous les deux week-ends, cela te donne envie d'y jouer à ton tour quand tu auras le niveau."

Il doit améliorer sa résistance aux duels... et son pied gauche

"Mon pied gauche est moyen (sourire), je peux m'améliorer. Le coach me le dit en rigolant parce qu'on en est tous les deux conscients. Le jeudi par exemple, on a un peu le choix de séances. Je vais plutôt m'orienter vers du jeu de passe, du jeu long et court mais surtout utiliser le pied gauche. Au début de séance aussi, pendant l'échauffement, j'utilise le pied gauche. Je me force à l'utiliser pour que cela devienne une habitude."

Il a des racines sénégalaises par sa maman....

"J'ai une double culture. Ma mère est Sénégalaise et apporte sa culture un peu africaine. Mon papa est originaire d'Avranches et apporte sa culture française. C'est bien. Cela m'apporte de la diversité et je connais plus de choses."

Pourrait-il faire le choix de jouer dans la sélection sénégalaise s'il était un jour appelé? "Je ne me pose pas la question maintenant après cela reste une possibilité en temps venu. Cela ne me trotte pas dans la tête pour le moment."

... et il a choisi son numéro de maillot pour elle

"J'ai choisi le numéro 20 parce que ma maman est née le 20 décembre. du coup, j'ai voulu lui faire une petite dédicace en prenant son numéro. C'est un petit signe d'attention pour ma maman. Quand j'ai pris ce numéro en signant pro, elle est venue pour la photo. Elle a vu ça. Elle était contente."