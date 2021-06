Sofiane Oumiha qualifié pour les JO : "Fier de représenter la région à Tokyo"

On le sait depuis samedi, le boxeur toulousain Sofiane Oumiha a validé son ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Entre Antoine Dupont et le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc, les réactions fusent.

Le boxeur toulousain Sofiane Oumiha va retrouver l'ambiance olympique, après une qualification aux points ce samedi lors du Tournoi de Qualification Olympique dans l'Essonne. Sofiane Oumiha, c'est l'une des principales chances françaises de médaille d'or en boxe à Tokyo. Le médaillé d'argent aux JO de Rio 2016 se livre à moins d'un mois du tournoi.

Sofiane, un soulagement cette qualification après des mois de préparation ?

Quand tu sais que tu es bien préparé, que tu as le niveau pour rivaliser, c'est une obligation de se qualifier. On était confiant, même si je reste modeste. Tout le monde veut aller aux JO. Après une année particulière, c'est un plaisir de retrouver les Jeux Olympiques.

Vous avez reçu une pluie de messages avant et après le match !

Honnêtement, je m'y attendais pas. J'ai eu des messages des gars du Stade Toulousain, Antoine Dupont, Cheslin Kolbe, Sofiane Guitoune et du Téfécé aussi ! La Région Occitanie et le Département de Haute-Garonne m'ont aussi écrit. J'ai eu le droit à un message de Monsieur Jean-Luc Moudenc avant mon match, ça me fait très chaud au cœur de voir que je suis suivi. Après, c'est seulement la première étape.

Comme une impression que vous allez représenter la région...

Après tous les messages d'encouragement, je me devais de me qualifier. Alors si ça peut permettre de représenter Toulouse, le département, la région, c'est avec grand plaisir ! En espérant faire retentir la Marseillaise, cette fois-ci à Tokyo.

Le programme des prochaines semaines ?

Si je gagne ma demi-finale ce lundi (à l'occasion du Tournoi de Qualification Olympique), on va voir si je combats jusqu'en finale. C'est intéressant, on combat face à des gars qu'on retrouvera peut-être aux JO. Après, petit retour chez moi avec la famille et les amis pour me ressourcer. On retourne au charbon dans deux semaines et je pars début juillet pour Tokyo.