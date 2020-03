Solidaires !

Serge Jaulin, l'organisateur de l'Ergysport Trail du Ventoux, propose de nous retrouver pour une journée de soutien et remerciements aux personnels soignants du Vaucluse.

L'occasion de faire une méga fête au Mont Serein

Une grande journée Trail, Rando, activités outdoor etc etc... dédiée à tous ceux qui auront été au combat pendant cette dure période.

Au programme (sous réserves de modifications) : 4 parcours en boucle et en off et gratuit, ça ira d'une rando de 3kms à un trail de 22 kms en passant par un parcours mixte trail Vtt, le tout sans dossard et sans chrono.

Une caisse de dons sera mise en place avec un minimum de 1 euro pour participer. L'ensemble de ce qui sera récolté sera versé à un fond de soutien et de remerciements aux personnels soignants des hôpitaux du Vaucluse.

Comme le dit en conclusion Serge Jaulin, l'organisateur de l'Ergysport Trail du Ventoux sur sa page Facebook

"Ne lâchons rien, tous ensemble nous ferons à nouveau la fête là-haut et nous écrirons une autre histoire..."

On compte sur vous !