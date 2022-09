Sourires et larmes pour le dernier match de la carrière de Roger Federer

Il a tiré sa révérence, sous les acclamations de 17.000 spectateurs réunis à l'O2 Arena, la salle londonienne qui accueille la Laver Cup, un tournoi d'exhibition qu'il a lui-même créé. Roger Federer est désormais un retraité du tennis. A 41 ans, cela faisait près d'un an et demi qu'il n'avait plus joué, fragilisé qu'il était par son genou droit.

Un double perdu en guise de conclusion

Pour sa dernière, le Suisse a joué un double avec son rival et ami, Rafael Nadal. Le match contre la paire américaine Sock-Tafoe s'est soldé par une défaite mais l'essentiel était ailleurs. "Le match en lui-même était spécial, bien sûr, mais regarder autour de moi et voir comme tout le monde était ému, c'est ce dont je me rappellerai" a d'ailleurs déclaré le champion à l'issue de la rencontre.

En conférence de presse, Roger Federer est aussi revenu sur les larmes qu'il a écrasées après la balle de match : "Je n'ai pas eu un feu d'artifice dans ma tête où je voyais ma carrière défiler ou ce qui va me manquer. Ça c'était il y a des semaines, quand je passais des coups de fil pour l'annoncer à certains. Ça m'a fait mal mais ce soir, c'était que de la joie".

