SOYONS SPORTS - CROSS COUNTRY - FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE

Des athlètes creusois participaient aujourd'hui à la finale du Championnat de France à l'hippodrome de St Galmier, et ça c'est plutôt bien passé surtout en cadet avec un exploit qui mérite des éloges...Retrouvez les résultats

Aprés le rendez-vous de Cognac pour la demi-finale de championnat de cross, quatre athlétes creusois étaient qualifiés pour cette finale à St Galmier (42) avec en Vétérane Nora Gaumet qui répresente Glénic Sport Nature, Ophélie Paradoux Benoit pour les SAM Guéret pour la catégorie cadettes, l'Aubussonnais Lucien Counioux en Cadets qui devait être accompagné par Jean Baptiste Heid mais ce dernier est forfait.

Une énorme et historique performance pour le département puisqu' en cadets le sociétaire de l'EA Aubusson Lucien Counioux signe la 44eme place (sur 366 participants) avec un temps de 19min et 33 sec et une course exceptionnelle

Chez les féminines, saluons également le classement de Nora Gaumet classée 180eme (33min 50sec) et Ophélie Paradoux Benoit qui obtient la 258eme place (19min 3sec) sur 370 participantes pour cette épreuve de cadettes