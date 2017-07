Spectacle garanti aux championnats de France de ski nautique sur le lac de Saint-Pardoux

Depuis jeudi et jusqu'à dimanche, le lac de Saint-Pardoux accueil les championnats de France de ski nautique. Avec la crème de la discipline puisque c'est un passage obligé pour aller aux championnats du monde. Sauts, slaloms, figures, le spectacle est garanti !

Depuis jeudi et jusqu'à dimanche, le Lac de Saint Pardoux, au nord de Limoges, accueil les championnats de France de ski nautique. Avec la crème de la discipline puisque c'est un passage obligé pour aller aux championnats du monde à Paris début septembre. Sauts, slaloms, figures, le spectacle (gratuit) est garanti, matin et après-midi. La compétition se déroule dès 8h00 du matin sur le site de Fréaudour, où se trouve le ski nautique club Limousin.

Reportage radio aux championnats de France de ski nautique au Lac de Saint Pardoux Copier

Sur place, un véritable village a vu le jour. Food Trucks, artisans locaux, stand maquillage pour les enfants et bien sûr un écran géant pour permettre au public de profiter au mieux de cette compétition. Un spectacle à suivre gratuitement jusqu'à dimanche, dans l'écrin de ce lac de Saint Pardoux, pionnier de la discipline puisque des championnats du monde y ont été organisés dans les années 70, en présence de Patrice Martin, le plus grand champion français de ce sport.

L'impact est impressionnant après le saut en ski nautique © Radio France - Jérôme Ostermann

Un site qui sera bientôt une référence en matière de ski nautique. Déjà considéré comme le 12e meilleur club de France, le ski nautique Club Limousin va bénéficier de nouveaux équipements au printemps prochain, grâce à l'investissement du département de la Haute-Vienne à qui appartient le Lac de Saint Pardoux. Un téléski, un système de 5 pylônes reliés par un câble va bientôt sortir des eaux. Cela permet de faire du ski nautique sans bateau. Il sera agrémenté de modules, un rail pour "rider" et des tremplins de formes différentes. Et à l'image de ce week-end, la fédération compte multiplier les compétitions mais aussi les stages et les cessions de formation.